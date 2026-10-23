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India Economic Growth: भारताची विकासगाथा प्रभावी; रायशे यांचे प्रतिपादन; द्विपक्षीय सहकार्यावरही भर

Indias Development Journey Impresses Raisi: भारताची प्रगती प्रभावी असल्याचे रायशे यांचे मत; द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याचे आवाहन
Raisi Praises Indias Impressive Development Story Emphasizes Bilateral Cooperation and Stronger Relations Between Both Nations

Raisi Praises Indias Impressive Development Story Emphasizes Bilateral Cooperation and Stronger Relations Between Both Nations

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सम्राट फडणीस samrat.phadnis@esakal.com
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बर्लिन : ‘‘भारत आणि जर्मनी यांच्यातील संबंध गेल्या पाच-सहा वर्षांत वेगाने बदलले असून, दोन्ही देशांमधील सहकार्याला आता नवी दिशा मिळत आहे,’’ असे जर्मनीच्या अर्थविषयक मंत्री कॅथरीना रायशे यांनी सांगितले. भारताची आर्थिक प्रगती आणि गरिबीतून बाहेर पडण्याची त्याची विकासगाथा अत्यंत प्रभावी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

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