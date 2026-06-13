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Indian Air Force Aircraft Crash : ब्रेकिंग न्यूज! आसाममध्ये भारतीय हवाई दलाच्या AN-32 विमानाचा अपघात

Indian Air Force News : आसाममध्ये भारतीय हवाई दलाच्या AN-32 विमानाचा अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. दुर्घटनेबाबत अधिक तपशीलांची प्रतीक्षा असून प्रशासनाकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे.
Indian Air Force Aircraft Crash assam

Indian Air Force Aircraft Crash assam

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

AN-32 Aircraft Accident : भारतीय हवाई दलाच्या AN-32 या वाहतूक विमानाला आसाममधील जोरहाट हवाई दल तळावर अपघात झाल्याची घटना आज (ता.१३) शनिवारी घडली. या घटनेची माहिती स्वतः भारतीय हवाई दलाने दिली असून, अपघाताचे नेमके कारण आणि अन्य तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत.

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