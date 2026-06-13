Indian Air Force Aircraft Crash : ब्रेकिंग न्यूज! आसाममध्ये भारतीय हवाई दलाच्या AN-32 विमानाचा अपघात

AN-32 Aircraft Accident : भारतीय हवाई दलाच्या AN-32 या वाहतूक विमानाला आसाममधील जोरहाट हवाई दल तळावर अपघात झाल्याची घटना आज (ता.१३) शनिवारी घडली. या घटनेची माहिती स्वतः भारतीय हवाई दलाने दिली असून, अपघाताचे नेमके कारण आणि अन्य तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत..आसाममधील जोरहाट एअर फोर्स स्टेशनवर भारतीय हवाई दलाच्या AN-32 या वाहतूक विमानाला अपघात झाला आहे. याबाबतची माहिती भारतीय हवाई दलाने अधिकृत निवेदनाद्वारे दिली. मात्र, अपघाताची कारणे, विमानातील कर्मचाऱ्यांची संख्या तसेच जीवितहानीबाबत अद्याप कोणतीही माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही..घटनेनंतर संबंधित यंत्रणांकडून परिस्थितीचा आढावा घेतला जात असून, अधिक तपशीलांची प्रतीक्षा आहे. या अपघाताच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे..Airplane Crash: Cabin Crew Deepak Pathak याचा मृतदेह ९ व्या दिवशी मिळाला, कुटुंबियांनी फोडला टाहो.अपघातानंतर तातडीने अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन पथके घटनास्थळी दाखल झाली असून, आग आटोक्यात आणण्यासाठी आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. अपघाताचे नेमके कारण, विमानातील कर्मचाऱ्यांची संख्या तसेच जीवितहानीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही..दरम्यान, अहमदाबाद येथील विमान दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत असतानाच ही घटना घडल्याने विमान सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. भारतीय हवाई दलाकडून या घटनेसंदर्भात पुढील माहिती लवकरच जाहीर केली जाण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.