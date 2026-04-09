प्रेयसीला गुजरातहून आणून कुऱ्हाडीने हत्या, तिच्या लेकराला भुश्श्याच्या ढिगात टाकून पेटवलं; प्रियकरही विवाहित

उत्तर प्रदेशात प्रियकराने विवाहित महिलेसह तिच्या मुलाची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघढकीस आला आहे. गुजरातमधून प्रेयसीसह तिच्या लहान मुलीला झाशीत आणून संपवलं. महिलेवर कुऱ्हाडीने वार करून हत्या केली तर चिमुकल्या मुलाला लाकडी भुश्श्याच्या ढिगात पुरून जिवंत पेटवलं. मुलाचे जळून खाक झालेले अवशेष आढळून आले आहेत. बुधवारी महिलेची ओळख पटल्यानंतर सगळा प्रकार उघडकीस आला. Man Booked in Double Murder Case.झाशी जिल्ह्यातील लहचुरा इथं रस्त्याच्या कडेला एका अनोळखी महिलेचा मृतदेह आढळून आला होता. बरौटा गावच्या सरपंचांनी सांगितले की, महिलेचा ज्या घराजवळ मृतदेह मिळाला ते चतुर्भुज नावाच्या व्यक्तीचं आहे. त्याच्या पत्नीशी फोनवर संपर्क साधला असता चतुर्भुज दिल्लीत असल्याचं सांगितलं. तिच्या पतीचे गुजरातमधील निलू नावाच्या महिलेशी संबंध आहेत. तिच्यासोबत तीन वर्षाचा मुलगाही आहे अशी माहिती चतुर्भुजच्या पत्नीने दिली होती..Sathankulam Custodial Death Case : धमक्यांना घाबरली नाही, वरिष्ठांचे कांड कोर्टात बेधडक सांगितलं; कोण आहे महिला पोलिस रेवथी?.पोलिसांनी या प्रकरणी अधिक तपास करत मृत महिलेची ओळख पटवली. ती चतुर्भुजची प्रेयसी निलू असल्याचं समोर आलं. यानंतर सरपंचांकडे चौकशीनंतर चतुर्भुजविरोधात गुन्हा दाखल केला. चौकशीत समोर आलं की, चतुर्भुज सहा महिन्यांपूर्वी निलू आणि तिच्या मुलाला गावी घेऊन आला होता. मात्र दोघांमध्ये वादानंतर निलूची कुऱ्हाडीने हत्या केली आणि चिमुकल्या मुलाला भुश्शाच्या ढिगात टाकून पेटवून दिलं..चतुर्भुज त्याच्या प्रेयसीसोबत गेल्या ६ महिन्यांपासून झाशीत रहात होते. प्रेयसीचा ३ वर्षांचा मुलगाही त्यांच्यासोबत होता. चतुर्भुजचे आणि त्याच्या प्रेयसीचे अनेकदा वाद होत असत. यातूनच तिची हत्या झाली असल्याचा संशय पोलिसांनी प्राथमिक तपासात व्यक्त केला आहे. हत्या कधी झाली आणि चतुर्भुज कुठे गेला याचा शोध पोलीस घेत आहेत.