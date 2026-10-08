Nana Patekar Passes Away : "पोटातली भूक भुतापेक्षा भयाण होती..."; वयाच्या १३ व्या वर्षी सुरू झालेली नाना पाटेकरांची 'दोन गुरूं'ची भावुक आत्मकहाणी

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या निधनाने आज अवघा देश आणि कलाविश्व शोकसागरात बुडाले आहे. पडद्यावरचा त्यांचा अंगार, भेदक नजर आणि शब्दांतील धार ही कुठल्या अभिनयाच्या शाळेतून आली नव्हती, तर ती आयुष्याने दिलेल्या जखमांतून आणि उपाशी पोटाच्या आगीतून जन्माला आली होती. “माझ्या आयुष्यात अपमान आणि भूक हेच माझे दोन गुरू राहिले,” असे नाना नेहमी सांगायचे. आज त्यांच्या निधनानंतर, वयाच्या अवघ्या तेराव्या वर्षापासून सुरू झालेल्या त्यांच्या संघर्षाची त्यांनीच स्वतः मांडलेली ही कहाणी प्रत्येकाचे डोळे पाणावणारी ठरत आहे..३५ रुपयांची नोकरी अन् १६ किलोमीटरची पायपीट१९६३ मध्ये वयाच्या अवघ्या तेराव्या वर्षी नाना नोकरीला लागले होते. दुपारी शाळा संपली की घरात असेल-नसेल ते खाऊन दुपारी दोन वाजता ते तब्बल आठ किलोमीटर चालत कामावर जायचे. रात्री पुन्हा तेवढीच पायपीट करून घरी परतायला मध्यरात्रीचे बारा वाजायचे. महिन्याला मिळायचे अवघे ३५ रुपये आणि एका वेळचे जेवण! रात्री रस्त्याने येताना दोनदा स्मशान लागायचे; पण नाना लिहायचे, “मला कधीच भूत दिसलं नाही, कारण पोटातली भूक भुतापेक्षाही भयाण होती. परिस्थिती मला असा धडा शिकवत होती, जो कुठल्याही शाळेत मिळत नाही.”.‘मी भिकारी नाही!’उन्हातान्हातून चालताना एका उडप्याच्या हॉटेलबाहेर रेंगाळणाऱ्या नानांच्या हातावर एका मुलाने दोन इडल्या ठेवल्या होत्या. त्या क्षणी स्वाभिमानाने पेटून उठलेल्या नानांनी "मी भिकारी नाही!" असा आक्रोश केला होता. रात्री झोपेत रडणाऱ्या लेकाचे हे शब्द ऐकून खिडकीतून पाणावलेल्या डोळ्यांनी पाहणारे आई-वडील नानांच्या काळजावर कायमचे कोरले गेले..‘भूक आणि अपमान’ या विद्यापीठातून शिक्षणनाना म्हणायचे, “माझी सगळ्यात गोड मैत्रीण होती ‘भूक’. ती माझ्या पौगंडावस्थेत माझ्या जिवंतपणाची खूण म्हणून कायम सोबत जागी असायची. भुकेमुळे गालाची हाडं वर आली, अब्राहम लिंकनसारखा लूक आला, डोळे खोल गेले आणि चेहऱ्याला अभिनयाची वेगळीच खुमारी आली. आणि या भुकेचा जिवाभावाचा मित्र होता ‘अपमान’! या दोघांनी मिळून मला जगाकडे त्रयस्थपणे पाहायला आणि चिंतन करायला शिकवले. ‘भूक आणि अपमान’ या विद्यापीठातून पदवी घेऊन बाहेर पडल्यामुळेच जगातली कोणतीही ताकद मला कधी भिववू शकली नाही.”.पलीकडचा तीर गाठला...“उत्कर्षाच्या अलीकडच्या पायऱ्या भूक आणि अपमान असतात. आता मी पलीकडच्या तीरावर पोहोचलोय आणि ही गुरू मंडळी अलीकडच्या तीरावर उभी आहेत...” असे नानांनी एका लेखात लिहून ठेवले होते. आज वयाच्या ७५ व्या वर्षी या महान कलावंताने जगाचा निरोप घेत खऱ्या अर्थाने पलीकडचा तीर गाठला आहे. मागे उरल्या आहेत त्यांनी अजरामर केलेल्या कलाकृती आणि संघर्षालाही नमवणारी त्यांची ही धगधगती जीवनगाथा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.