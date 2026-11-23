Suvendu Adhikari Announcement: पश्चिम बंगालच्या नावात बदल करण्याची तयारी सुरू झाली असून आता 'पश्चिम बंगा' करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही महत्त्वाची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, इंग्रजी भाषेतही राज्याचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचं नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव येत्या ९ डिसेंबरला विधानसभेत मांडला जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे..Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र; महाराष्ट्रातील थंडी कमी होणार? राज्यात पावसाची शक्यता.पश्चिम बंगाल विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन ४ ते १४ डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. या अधिवेशनात ९ डिसेंबरला राज्याचं नाव बदलण्यासंदर्भातील ठराव मांडला जाईल. त्यानंतर आमदारांच्या चर्चेनंतर या प्रस्तावावर निर्णय घेतला जाणार आहे. विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर झाल्यास पुढील प्रक्रिया केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल..दरम्यान, राज्याचं नाव बदलण्याचा निर्णय केवळ मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने पूर्ण होत नाही. त्यासाठी विधानसभेतील ठरावानंतर केंद्र सरकारची मान्यता आवश्यक असते. त्यामुळे ९ डिसेंबरला विधानसभेत हा प्रस्ताव मंजूर होतो का आणि त्यानंतर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष असेल..Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र; चक्रीवादळाची शक्यता, महाराष्ट्रातून थंडी गायब होणार?.पश्चिम बंगालचं नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पारित झाल्यास राज्याची ओळख 'पश्चिम बंगा' अशी होईल. इंग्रजी नावातही बदल करण्याची तयारी असल्याने हा बदल सर्व भाषांमध्ये लागू करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. मात्र, अंतिम नाव आणि त्याची अधिकृत अंमलबजावणी केंद्राच्या मंजुरीनंतरच होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.