मृत्यू समोर असतानाही दाखवलं धाडस! भारतीय पायलट स्मित मछार यांना इस्रायल देणार शौर्य पुरस्कार, राष्ट्राध्यक्षांची घोषणा

Indian pilot Smita Machhar: दुबईहून तेल अवीवला जाणाऱ्या विमानाचं अपहरण होण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या भारतीय पायलट कॅप्टन स्मित मछार यांचा इस्रायल सन्मान करणार आहे. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी गुरुवारी या घटनेतील धाडसी व्यक्तींचा गौरव केला. मछार यांची प्रकृती सुधारल्यानंतर त्यांनाही राष्ट्राध्यक्षांच्या नागरी शौर्य पदकाने सन्मानित करण्यात येणार आहे..सहा इस्रायली नागरिकांचाही गौरव३० सप्टेंबर २०२६ रोजी फ्लाय दुबईच्या विमानात घडलेल्या या घटनेने मोठी खळबळ उडाली होती. या विमानात सुमारे १७४ प्रवासी होते. त्यापैकी बहुतांश प्रवासी इस्रायली नागरिक होते. विमान उड्डाणादरम्यान कॉकपिटमध्ये अचानक हल्ला झाल्याने परिस्थिती गंभीर बनली होती. या कठीण प्रसंगी हल्लेखोराला रोखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ताली मानेस, झ्विका मानेस, यानिव हायुन, डॉ. शोता मुसायेव, आसाफ राजुआन आणि ओर पारदिलोव या सहा इस्रायली नागरिकांना राष्ट्राध्यक्ष आयझॅक हर्झोग यांनी सन्मानित केलं..Flight Ticket Prices :दिवाळीपूर्वी विमान प्रवास महागला; इंडिगोचा फ्यूल चार्ज वाढला ; प्रमुख मार्गांवरील तिकिट दर वाढण्याची शक्यता\n.गंभीर जखमी असूनही पायलटने दाखवलं धाडसया घटनेदरम्यान ओमानी सहवैमानिक हमाम अल-हम्मामी याने कॅप्टन स्मित मछार यांच्यावर क्रॅश अॅक्सने हल्ला केला. या हल्ल्यात मछार गंभीर जखमी झाले. त्याचवेळी विमान वेगाने खाली येऊ लागल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं. मात्र, गंभीर जखमी असूनही मछार यांनी धीर सोडला नाही. त्यांनी कॉकपिटचं दार उघडण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना यश आलं. त्यानंतर सहा इस्रायली नागरिकांनी पुढाकार घेत हल्लेखोराला ताब्यात घेतलं. विमानातील इतर वैमानिकांच्या मदतीने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली. अखेर विमान सौदी अरेबियातील तबुक विमानतळावर सुरक्षित उतरवण्यात आलं..IndiGo Flight : विमानात महिला प्रवाशाची प्रकृती बिघडली;दिल्ली-ऐजवाल विमान प्रवासातील घटना; डॉ. कराडांनी केले उपचार.प्रकृती सुधारल्यानंतर होणार सन्मानसध्या कॅप्टन स्मित मछार अबू धाबीतील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यांची प्रकृती सुधारत असल्याची माहिती भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानेही दिली आहे. इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष हर्झोग यांनी मछार यांच्या धैर्याचं आणि व्यावसायिक कौशल्याचं कौतुक केलं असून, ते लवकर बरे व्हावेत, अशी सदिच्छाही व्यक्त केली आहे. या घटनेत कॅप्टन मछार यांच्यासह सहा इस्रायली नागरिकांनी दाखवलेलं धाडस महत्त्वाचं ठरलं. संकटाच्या क्षणी स्वतःचा जीव धोक्यात असतानाही कर्तव्य बजावणाऱ्या या भारतीय वैमानिकाच्या कामगिरीची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा होत आहे. मछार यांची प्रकृती सुधारल्यानंतर त्यांचा सन्मान करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.