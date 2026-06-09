जळगाव

लेकीच्या आधी आईनेच उरकलं लग्न, साखरपुडा ३ दिवसावर असताना प्रियकरासोबत गेली; स्टेटस डिलीट करण्यासाठी पतीची पोलिसात धाव

Mother Marries Lover Before Daughter's Engagement: लेकीचं लग्न ठरवल्यानंतर तिचा साखरपुडा अवघ्या तीन दिवसांवर आला असताना आईने अविवाहित प्रियकरासोबत पळून जाऊन लग्न केल्याच्या घटनेची सध्या जळगावात चर्चा सुरू आहे.
Mother Marries Lover Before Daughter's Engagement

Husband Files Complaint After Wife Elopes With Lover

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जामनेर, ता. ८: आपल्या सख्ख्या मुलीचा साखरपुडा अवघ्या तीन दिवसांवर असताना, त्याची कोणतीही तमा न बाळगता आईने स्वतःचेच लग्न एका अविवाहित प्रियकर तरुणाशी गेल्या शनिवारी (ता. ६) उरकून घेतले. शहरातील या धक्कादायक प्रकाराने चर्चेला चांगलेच उधाण आले आहे. दरम्यान, प्रियकराने मोबाईलवर लग्नाचे 'स्टेटस' ठेवल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला.

Loading content, please wait...
Jalgaon
police
crime
Crime News
wedding