लेकीच्या आधी आईनेच उरकलं लग्न, साखरपुडा ३ दिवसावर असताना प्रियकरासोबत गेली; स्टेटस डिलीट करण्यासाठी पतीची पोलिसात धाव

जामनेर, ता. ८: आपल्या सख्ख्या मुलीचा साखरपुडा अवघ्या तीन दिवसांवर असताना, त्याची कोणतीही तमा न बाळगता आईने स्वतःचेच लग्न एका अविवाहित प्रियकर तरुणाशी गेल्या शनिवारी (ता. ६) उरकून घेतले. शहरातील या धक्कादायक प्रकाराने चर्चेला चांगलेच उधाण आले आहे. दरम्यान, प्रियकराने मोबाईलवर लग्नाचे 'स्टेटस' ठेवल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. .महिलेच्या मुलीचा येत्या गुरुवारी (ता. ११) साखरपुडा आहे. मात्र, मुलीची आई दोन ते तीन दिवसांपूर्वीच कोणालाही काहीही न सांगता घरातून बेपत्ता झाली. कुटुंबीय तिचा शोध घेत असतानाच, तिच्या प्रियकराच्या मोबाईल स्टेटसवर दोघांचे लग्न केल्याचे फोटो झळकले. हे फोटो पाहून उपवर मुलीच्या कुटुंबाला प्रचंड धक्का बसला. त्यानंतर हतबल झालेला पती थेट जामनेर पोलिस ठाण्यात पोहोचला..Jalgaon : दुचाकी, कार अन् बसचा भीषण अपघात, कारमधील ५ जणांसह ६ जणांचा मृत्यू, चिमुकला बचावला .'पाच दिवसांवर मुलीचा साखरपुडा आहे, समाजात आमची नाचक्की होत आहे. कृपया त्यांना ते मोबाईलवरील स्टेटस काढायला सांगा,' अशी केविलवाणी विनंती पतीने पोलिसांकडे केली. पतीची ही व्यथा ऐकून पोलिसांनी तातडीने प्रियकराला पोलिस ठाण्यात बोलवून घेत समज दिली..दरम्यान, तालुक्यात प्रेमप्रकरणातून अनेक तरुणांनी तरुणींना आपल्या जाळ्यात ओढून त्यांच्याशी विवाह केल्याच्या गेल्या दोन वर्षांत सुमारे ५० च्या वर घटना घडल्या आहेत. याबाबत संबंधित पालकांनी पोलिस ठाण्यात तक्रारीही दिल्या आहेत. मात्र, मुलगी सज्ञान असल्याने पोलिसांनी हात टेकले आहेत. मात्र, ताज्या प्रकरणात विवाह करणारी महिला विवाहित असल्याने समाजमन चांगलेच ढवळून निघाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.