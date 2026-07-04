Anjanari Ghat Accident : काळजाचा ठोका चुकवणारा भीषण अपघात! आंजणारी घाटात ट्रेलरचा चक्काचूर; लोखंडी पत्र्यात अडकलेल्या चालकाला पोलिसांनी कसं वाचवलं?

रत्नागिरी : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील आंजणारी घाटात आज सकाळी भीषण अपघात (Ratnagiri Mumbai Goa Highway accident) झाला. चालकाचा ताबा सुटल्याने ट्रेलर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या संरक्षक कठड्यावर आदळला. या अपघातात ट्रेलरच्या केबिनचा पूर्णपणे चक्काचूर होऊन चालक आतमध्ये अडकल्याने त्याची अवस्था गंभीर झाली होती. लांजा पोलिसांनी स्थानिक यंत्रणांच्या मदतीने जिवाची बाजी लावत बचावमोहीम राबवून चालकाचा जीव वाचवला..शुक्रवारी सकाळी ९ वाजण्याच्या सुमारास रत्नागिरीकडून गोव्याच्या दिशेने कोटेड कॉईल घेऊन जाणारा ट्रेलर आंजणारी घाटातील बसस्टॉपजवळ आला तेव्हा अचानक त्याचा ब्रेक निकामी झाला. वेग नियंत्रित न झाल्याने चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि ट्रेलर थेट संरक्षक कठड्यावर जाऊन धडकला..यामुळे ट्रेलरचा पुढचा भाग पूर्णपणे चेपला गेला आणि चालक राजकुमार रामकिशोर साहू (वय ३५, रा. लोही, जि. रिवा, मध्यप्रदेश) हा केबिनच्या लोखंडी पत्र्यांमध्ये जखमी अवस्थेत अडकून पडला. लांजा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नीळकंठ बगळे, सहायक पोलिस निरीक्षक मैनदाड आणि त्यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली..Karul Ghat Landslide : करूळ घाटातून प्रवास करताय? दरड कोसळल्याने तळेरे-कोल्हापूर महामार्गावर वाहनांच्या लांब रांगा; व्हाळात वाहून गेलेल्या तरुणाबाबतही वाईट बातमी.चालकाची गंभीर स्थिती पाहून जेसीबी, फायरब्रिगेड आणि १०८ रुग्णवाहिकेला पाचारण करण्यात आले. जेसीबी आणि कटरच्या साहाय्याने केबिनचा भाग तोडून चालकाची सुखरूप सुटका केली. त्याला तातडीने रुग्णवाहिकेद्वारे रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. अपघातामुळे वाहतूक काही काळासाठी पूर्णपणे ठप्प झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.