Darvha News : नितेश राणेंच्या ताफ्यावर फेकल्या कोंबड्या; दारव्हा तालुक्यात ठाकरेसेनेची घोषणाबाजी; मच्छीमारांना मदत जाहीर करण्याची मागणी

दारव्हा - तालुक्यातील मागकिन्ही येथे तलावाची पाहणी आणि मच्छीमारांशी संवाद साधण्यासाठी आलेले मंत्री नितेश राणे यांच्या दौर्यादरम्यान ठाकरेसेनेच्या पदाधिकार्यांनी घोषणाबाजी करीत निषेध नोंदविला. यावेळी आंदोलकांनी मंत्री राणे यांच्या ताफ्यावर कोंबड्या फेकल्याचा प्रकार घडला..दारव्हा तालुकाप्रमुख रवी तरटे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसैनिकांनी मंत्री राणे यांच्या ताफ्याला अडविण्याचा प्रयत्न करीत जोरदार घोषणाबाजी केली. शिवसैनिकांनी घोषणाबाजी करीत आपला संताप व्यक्त केला. या प्रकारामुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..मागकिन्ही येथील तलावाची पाहणी करण्यासाठी मंत्री राणे आले असताना ठाकरेसेनेच्या पदाधिकार्यांनी मच्छीमारांच्या प्रश्नावरून सरकारला लक्ष्य केले. मच्छीमारांबाबत एवढीच सहानुभूती असेल, तर त्यांच्या नुकसानीची भरपाई आणि ठोस मदत जाहीर करा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली..जिल्ह्यात आधीच दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून मागकिन्ही येथील मच्छी तलावातही पाण्याची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत तलावाची पाहणी करून नेमके काय साध्य होणार, असा सवाल ठाकरेसेनेच्या पदाधिकार्यांनी उपस्थित केला. दुष्काळामुळे शेतीसोबतच मच्छीमार व्यवसायावरही परिणाम झाला असून, मच्छीमारांना आर्थिक मदतीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले..मच्छीमारांच्या प्रत्यक्ष अडचणी जाणून घेऊन त्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत आणि तातडीने मदत जाहीर करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलनामुळे काही काळ परिसरात वातावरण तापले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.