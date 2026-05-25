Devale Ghat Landslide Risk : कोकणात जाताना सावधान! देवळे घाटातून प्रवास करताना जरा जपून; साडेतीन किमीच्या प्रवासात 'हा' मोठा धोका

साखरपा : रत्नागिरी-नागपूर महामार्गावरील देवळे घाट यावर्षी पावसात दरड कोसळण्याच्या भीतीमुळे (Devale Ghat on Ratnagiri-Nagpur Highway) धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे. संरक्षक भिंतीअभावी या घाटातून वाहने चालवणे जिवावर बेतू शकते..मिऱ्या-नागपूर महामार्गाचे देवळे फाट्यापासून दाभोळे गावापर्यंत असलेला घाट हा देवळे घाट म्हणून ओळखला जातो. अवघा साडेतीन किलोमीटरचा हा घाट आहे. त्यापैकी देवळे फाटा नजीकचा भाग हा डोंगराच्या अगदी नजीक आहे. या भागात महामार्ग लगतचा डोंगर फोडून बांधण्यात आला आहे. परिणामी, या भागातील महामार्गाला लागून असलेला डोंगर ठिसूळ झाला आहे..Mahabaleshwar Ambenali Ghat Accident : आंबेनळी घाटात स्कॉर्पिओ 800 फूट दरीत कोसळली; 6 मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथकाचा 'हा' नवा थरारक प्लॅन, दोघांचे मृतदेह काढले बाहेर.काही ठिकाणी दगड तर काही ठिकाणी माती असलेला हा डोंगर पावसाचे पाणी मुरल्यावर त्या पाण्याच्या दाबाने कोसळण्याची शक्यता आहे. याठिकाणी खरेतर संरक्षक भिंत बांधणे अपेक्षित आहे. तशा प्रकारे काही भागात ती बांधण्यातही आली आहे; पण डोंगराची उंची लक्षात घेता ही अवघ्या तीन-चार फुटांची भिंत अपुरी ठरणार आहे. वरून आलेली माती आणि दगड या संरक्षक भिंतीवरून रस्त्यावर येणार आहेत..Sangli Sarpanch Bribery Case : सांगलीत लाचखोर महिला सरपंचाचे पद धोक्यात? जिल्हा परिषदेच्या नोटिसीवर शीतल पाटील यांनी काय दिला खुलासा? 35 हजारांची मागितलेली लाच.तसे झाल्यास एखादा दगड थेट खालून जाणाऱ्या वाहनावर पडण्याचा धोका आहे. या ठिकाणी आंबा घाटात बसवल्याप्रमाणे संरक्षक जाळी बांधणे अपेक्षित होते; पण तसे न करता केवळ कमी उंचीच्या संरक्षक भिंतीवर काम भागवण्यात आले आहे. परिणामी, ऐन पावसाळ्यात वाहन चालकांच्या जीवाला धोका संभवू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.