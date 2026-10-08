Ratnagiri Groundwater: भूजल पातळी २.९६ मीटरने खालावली; रत्नागिरीवर टंचाईचे सावट; १८३ गावांना बसणार चटके

रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यावर यंदा भीषण पाणीटंचाईचे संकट ओढावण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पावसाने मारलेली दांडी आणि भूजल पातळीत २.९६ मीटरपर्यंत झालेली घट यामुळे आगामी वर्षात जिल्ह्यातील तब्बल १८३ गावे टंचाईच्या गर्तेत सापडण्याचा इशारा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या ताज्या अहवालातून दिला आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...५ वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत जिल्ह्याची भूजल पातळी सरासरी १.२३ मीटरने खालावली आहे. यात रत्नागिरी तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजेच २.९६ मीटरने विहिरींची पातळी खालावली आहे. त्यापाठोपाठ राजापूर (१.४७ मी.), गुहागर (१.४१ मी.), लांजा (१.१७ मी.) आणि चिपळूण (१.०१ मी.) या तालुक्यांचा क्रमांक लागतो. एकूण ९ तालुक्यांपैकी रत्नागिरीतील ३७, संगमेश्वरमधील ३१ आणि राजापूरमधील २५ गावे सर्वाधिक बाधित होण्याचा अंदाज आहे. .प्रशासनासमोर आतापासूनच टँकर आणि इतर आपत्कालीन उपाययोजनांचे नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा १९.८१ टक्के पाऊस कमी झाला असून, पावसाळ्या शेवटीच जिल्ह्यातील ५८ निरीक्षण विहिरींनी तळ गाठल्याने प्रशासनाची चिंता वाढली आहे. रत्नागिरीत जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ३, ३९५ मि.मी. असताना यंदा केवळ २, ६९९.५३ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे..संगमेश्वर (-३५.४१ टक्के), राजापूर (-३४.५५), रत्नागिरी (-२७.२३), दापोली (-२४.२१) आणि मंडणगड (-२१.६२) या तालुक्यांमध्ये पावसाची घट २० ते ५० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. डोंगराळ भूगोलामुळे पाणी वेगाने वाहून गेले जिल्ह्याची रचना डोंगराळ आणि सच्छिद्र खडकांची असल्याने येथे पावसाचे पाणी मुरण्याऐवजी वेगाने वाहून जाते. त्यामुळे पाऊस थांबताच विहिरी आणि कूपनलिका वेगाने कोरड्या पडण्यास सुरुवात झाली आहे..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.\rदृष्टिक्षेपात तीन टप्प्यांपैकी एप्रिल ते जूनमध्ये सर्वाधिक संकट भूजल विभागानुसार टंचाई ३ टप्प्यांत तीव्र ऑक्टोबर ते डिसेंबर ३ तालुक्यांतील १८ गावांना फटका जानेवारी ते मार्च ७ तालुक्यांतील ४६ गावांत पाणीसंकट एप्रिल ते जून ८ तालुक्यांतील ११९ गावे बाधित शक्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.