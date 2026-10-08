कोकण

Ratnagiri Groundwater: भूजल पातळी २.९६ मीटरने खालावली; रत्नागिरीवर टंचाईचे सावट; १८३ गावांना बसणार चटके

Water Scarcity Threat Looms Over 183 Villages in Ratnagiri: रत्नागिरीत भूजल पातळी २.९६ मीटरने खालावली; १८३ गावांवर टंचाईचे सावट
Groundwater Level Declines by 296 Metres in Ratnagiri Water Scarcity Threat Looms Over 183 Villages Across the District

Groundwater Level Declines by 296 Metres in Ratnagiri Water Scarcity Threat Looms Over 183 Villages Across the District

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सकाळ वृत्तसेवा
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रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यावर यंदा भीषण पाणीटंचाईचे संकट ओढावण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. पावसाने मारलेली दांडी आणि भूजल पातळीत २.९६ मीटरपर्यंत झालेली घट यामुळे आगामी वर्षात जिल्ह्यातील तब्बल १८३ गावे टंचाईच्या गर्तेत सापडण्याचा इशारा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या ताज्या अहवालातून दिला आहे.

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