कोकण

Buddha Vihar Fund Controversy : थिबाराजाकालीन बुद्धविहारासाठी मंजूर झालेल्या कोट्यवधींच्या निधीवरून पेटला वाद; थेट पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार, नेमकं काय आहे प्रकरण?

Ratnagiri Buddha Vihar development project controversy : रत्नागिरीतील थिबाराजाकालीन बुद्धविहार विकास प्रकल्पासाठी मंजूर निधीवरुन वाद निर्माण झाला असून चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.
Ratnagiri Buddha Vihar development project controversy

Ratnagiri Buddha Vihar development project controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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रत्नागिरी : शहरातील झाडगाव परिसरातील थिबाराजाकालीन बुद्धविहार स्थळ विकास प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीवरून नवे वादळ निर्माण झाले (Thiba-era Buddha Vihar Ratnagiri fund dispute) आहे.

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