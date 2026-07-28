Vaibhav Sooryavanshi All Records: वैभव सूर्यवंशीने गेल्या वर्षभरात मोडलेत ९ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स! जाणून घ्या एका क्लिकवर.. तुम्हाला यातले किती माहित होते?

Vaibhav Sooryavanshi career records and achievements: वैभव सूर्यवंशी हे नाव आत अपरिचित राहिलेलं नाही. १५ वर्षीय फलंदाजाने जानेवारी २०२४ मध्ये प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केल आणि वर्षभरानंतर त्याचे देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सीनियर संघाकडून पदार्पण झाले. २०२६ च्या यूके दौऱ्यावर त्याचे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण झाले. या दोन वर्षांच्या कालावधीत बिहारच्या या युवा खेळाडूने अनेक वर्ल्ड रेकॉर्ड आपल्या नावावर नोंदवली. आपल्या चौथ्याच ट्वेंटी-२० सामन्यात वैभवने राजस्थान रॉयल्ससाठी १७ चेंडूंत अर्धशतक झळकावले आणि गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या या सामन्यात त्याने ३५ चेंडूंत शतक पूर्ण करून विक्रम नोंदवला. .Youngest to score a hundred in List A cricketत्याने विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२५ मध्ये पहिला सामना खेळला आणि त्यात त्याने ८४ चेंडूंत १९० धावांची खेळी केली. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये शतक झळकावणारा ( १४ वर्ष व २७२ दिवस) तो युवा फलंदाज ठरला. त्याने शतक पूर्ण करण्यासाठी ३६ चेंडूंचा सामना केला, तर ५९ चेंडूंत १५० धावांचा टप्पा पार केला... लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत १५० धावा करणारा तो जगातिल पहिला फलंदाज ठरला. बिहारने त्या सामन्यात अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ६ बाद ५७४ धावांचा डोंगर उभा केला.Fastest to 100 sixes in T20 cricket१५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत व कमी डावात १०० षटकार खेचण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड नावावर केला. त्याने यासाठी ५१४ चेंडू व २९ डाव खेळले. ऑस्ट्रियाच्या करणबीर सिंगने ३३ डाव व ८१३ चेंडूंत हा पराक्रम केला होता आणि सर्वात कमी डावांत १०० षटकारांचा विक्रम करणबीरच्या नावावर होता. बेल्जियमच्या साबेर झखिलने ६९९ चेंडूंत हा टप्पा गाठला होता..IND vs SL Test Squad: सारांश जैनच्या निवडीनंतर एक नाव पुन्हा चर्चेत आले... ७०००+ धावा, ५००+ विकेट्स घेऊनही त्याला टीम इंडियाने कधीच नाही खेळवले; कोण आहे तो?.Fastest fifty in List A cricketलिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत अर्धशतक झळकावण्याचा विक्रमही वैभवच्या नावावर ाहे. त्याने तिरंगी मालिकेत श्रीलंका अ संघाविरुद्ध ११ चेंडूंत हा पराक्रम केला होता. त्या सामन्यात त्याने २९ चेंडूंत ९४ धावांची खेळी केली होती आणि भारताने ९ बाद ३७७ धावांचा डोंगर उभा केला होता.Fastest to 1000 runs in T20 cricketट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूंत ( ४७३ ) १००० धावांचा विक्रमही त्याच्याच नावावर आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध ३७ चेंडूंत १०३ धावांची खेळी करताच त्याने ट्वेंटी-२०त १००० धावांचा टप्पा ओलांडला. त्यासाठी त्याने ४७३ चेंडूंचा समना केला आणि मिचेल ओवेनचा ५३३ चेंडूंचा विक्रम मोडला. ट्वेंटी-२०त १००० धावा पूर्ण करणाऱ्या युवा फलंदाजाचा विक्रमही वैभवने नावावर केला आहे. तो वगळल्यास एकाही फलंदाजाने १८ वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी हा टप्पा गाठलेला नाही..Fastest to 1000 IPL runsइंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये सर्वात वेगाने १००० धावांचा विक्रमही वैभवने नावावर केला आहे. त्याने क्वालिफायर २ मध्ये गुजरात टायटन्सविरुद्ध ४७ चेंडूंत ९६ धावांची खेळी करताच हा टप्पा गाठला आणि त्यासाठी त्याने ४४० चेंडूंचा सामना केलाय. आंद्रे रसेलच्या नावावर ( ५४५) हा विक्रम होता.Most sixes in a T20 tournamentइंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये एका पर्वात सर्वाधिक ७२ षटकारांचा विक्रम वैभव सूर्यवंशीने नोंदवला.. एका पर्वात ५० हून अधिक षटकार खेचणारा तो पहिला भारतीय खेळाडू ठरला. त्याने ख्रिस गेलचा २०१२ सालचा ५९ षटकारांचा विक्रम मोडला. वैभवने आयपीएल २०२६ मध्ये ७७६ धावा करून ऑरेंज कॅप जिंकली आणि हा पुरस्कार जिंकणारा तो सर्वात युवा फलंदाज ठरला..India Probable Playing XI vs Sri Lanka: ७ फलंदाज, २ अष्टपैलू, ६ गोलंदाज... पण, प्लेइंग इलेव्हनमध्ये जागा कुणाला? जाणून घ्या भारताचे तगडे ११ खेळाडू.Youngest to hit a fifty in men's internationalsआंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त अर्धशतक झळकावणारा तो ( १५ वर्ष व ११८ दिवस) युवा फलंदाज ठरला. झिम्बाब्वेविरुद्ध त्याने १८ चेंडूंत अर्धशतक झळकावताच हा विक्रम नावावर झाला.Second-youngest to win Player-of-the-Match awardआंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्लेअर ऑफ दी मॅचचा पुरस्कार जिंकणारा तो दुसरा युवा फलंदाज ठरला. त्याने झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त ४९ चेंडूंत ८१ धावा करून हा पराक्रम केला, तेव्हा तो १५ वर्ष व १२१ दिवसांचा होता. टर्कीचा सिएरा लिओन ऑसिन याने १५ वर्ष व ७४ दिवसांचा असताना हा पुरस्कार जिंकला आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये त्याने कॅमेरून विरुद्ध पदार्पणात २० चेंडूंत ३३ धावा केल्या आणि २४ धावा देत दोन विकेट्स घेतल्या होत्या..Youngest to win Player-of-the-Series award in internationalsआंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्लेअर ऑफ दी सीरिज पुरस्कार जिंकणारा तो ( १५ वर्ष व १२१ दिवस) सर्वात युवा खेलाडू ठरला. झिम्बाब्वेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या ट्वेंटी-२० मालिकेत १९६.१० च्या स्ट्राईक रेटने त्याने १५१ धावा केल्या आणि हा पुरस्कार जिंकला. यापूर्वी हा विक्रम भारतासाठी शफाली वर्मा ( १५ वर्ष व २९६ दिवस) हिने केला होता. तर अफगाणिस्तानच्या रहमनुल्लाह गुरबाज याने १७ वर्ष व ३०० दिवसांचा असताना हा पुरस्कार जिंकला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.