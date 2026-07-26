Who Is Yash Thakur? आईची भीती अन् भारताला मिळाला नवा स्टार! 'वुशू'चे मैदान सोडणारा विदर्भाचा यश कसा बनला फास्ट बॉलर?

Zimbabwe vs India T20I Marathi News : भारताचा टी२० संघ सध्या झिम्बाब्वे दौऱ्यात असून या तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळत आहे. या मालिकेसाठी भारताच्या संघात अनेक युवा खेळाडूंना संधी देण्यात आली आहे. पहिल्या सामन्यात आशोक शर्माला पदार्पणाचीही संधी देण्यात आली. पण त्याला पहिल्या सामन्यात काही खास करता आले नाही, त्यामुळे दुसऱ्या सामन्यात त्याच्या जागेवर विदर्भाचा (Vidarbha) २७ वर्षीय वेगवान गोलंदाज यश ठाकूरला (Yash Thakur) प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली. यामुळे यशचे आंतरराष्ट्रीय पदार्पणही झाले. विशेष म्हणजे यशने त्याच्या पदार्पणातच सर्वांना प्रभावित केले. दुसऱ्या सामन्यात भारताला पहिली विकेटही यशनेच मिळवून दिली. त्याने आक्रमक खेळणाऱ्या झिम्बाब्वेच्या सलामीवीर ब्रायन बेनेटला ३२ धावांवर माघारी धाडले. त्यानंतर त्याने ताडिवानाशे मारुमनीलाही बाद केले. त्याने या सामन्यात ४ षटकात ३० धावात २ विकेट्स घेतल्या. हा सामना भारताने ९० धावांनी जिंकला. .IND vs ZIM: MY BAD...! ईशान किशनने सोपा रन-आऊट सोडला अन् डोक्यालाच हात लावला; Video Viral.यशने यापूर्वी देशांतर्गत क्रिकेट, आयपीएल आणि भारतीय अ संघाकडून खेळताना त्याचे कौशल्य अनेकदा दाखवले आहे. त्याने आत्तापर्यंत ७५ टी२० सामने खेळले असून १८.६८ च्या सरासरीने ११२ विकेट्स घेतल्या आहेत.ज्यात २२ आयपीएल सामन्यांचा समावेश असून त्याने २७ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने २०२३ आणि २०२४ मध्ये लखनौ सुपर जायंट्सचे, तर २०२५ आणि २०२६ आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्सचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्याने ३२ प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ९३ विकेट्स घेतल्या आहेत. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्याने ५७ सामन्यांत ९० विकेट्स घेतल्या आहेत. .यशने गेल्या काही काळात विदर्भ आणि भारतीय अ संघाकडून केलेल्या कामगिरीमुळे भारतीय संघात स्थान मिळवण्यात यश मिळवले आहे. त्याने गेल्या महिन्यात श्रीलंकेत झालेल्या अ संघांच्या तिरंगी वनडे मालिकेत ३ सामन्यात ५ विकेट्स घेतल्या होत्या. तसेच कसोटी सामन्यात श्रीलंका अ संघाविरुद्ध खेळताना ५ विकट्स घेतल्या होत्या..आईच्या भीतीमुळे क्रिकेटला सुरुवात२८ डिसेंबर १९९८ मध्ये कोलकाता येथे यशचा जन्म झाला, पण तो लहानाचा मोठा विदर्भात झाला. यशच्या घरात नेहमीच खेळाचे वातावरण होते. त्याचे वडील रवी सिंग ठाकूर राज्यस्तरीय जुडोपटू होते. त्यासोबत ते कराटे व क्रिकेटही थोडेफार खेळत असत. त्यामुळे यशलाही खेळांबद्दल गोडी होतीच. पण तो सुरुवातीला वुशू (Wushu) खेळायचा त्याने तीन वर्ष या खेळाचे ट्रेनिंग घेताना राज्यस्थरीय स्पर्धेत रौप्य पदकही पटकावले होते. पण एका जिल्हास्तरीय सामन्यात त्याने त्याच्या प्रतिस्पर्ध्याला चितपट केले, त्यावेळी त्याचे वडील ही आनंदाची बातमी घरी सांगण्यासाठी आले. त्यावेळी मात्र त्याची आई काजल ठाकूर या घाबरल्या की एक दिवस त्यांच्याही मुलाला कोणीतरी असेच चितपट करेल. त्यामुळे तिथेच यशचे मार्शल आर्टमधील करियर संपले. .IND vs ZIM 2nd T20I: ओ, भाई... इशान किशन 'किंग कोहली'च्या पुढे निघून गेला; दुसऱ्या सामन्यात जबरदस्त विक्रम नोंदवला....मात्र त्याच्यातील ऊर्जा वाया न घालवण्यासाठी त्याच्या घराजवळच असलेल्या प्रवीण हिंगणीकर क्रिकेट अकादमीत त्याला घालण्यात आले. यश एमएस धोनीचा मोठा चाहता होता, त्यामुळे तो सुरुवातीला यष्टीरक्षण करायचा. मात्र त्याच्या प्रशिक्षकांनी त्याला गोलंदाजीत तो चांगलं काही तरी करू शकतो, असा सल्ला दिल्यानंतर तो गोलंदाजीकडे वळाला. त्याच्यात प्रगती होत होती, त्यामुळे त्याने विदर्भाच्या १६ वर्षांखालील संघात जागा मिळवली, पण त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नाही. पण नंतर तो १९ वर्षांखालील विदर्भाकडूनही खेळला आणि नंतर २०१७ मध्ये लिस्ट ए सामन्यातून त्याने विदर्भाच्या वरिष्ठ संघात पदार्पण केले. तिथे त्याला उमेश यादवसोबत खेळण्याची संधी मिळाली. तो त्याच्यासाठी आदर्श बनला. त्याच्यामुळे यशने गोलंदाजीकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला सुरुवात केली. पुढे जाऊन २०२३ आयपीएलसाठी लखनौने त्याला ४५ लाखात खरेदी केले, तर २०२५ आयपीएलमध्ये त्याच्यासाठी पंजाबने १.६ कोटी रुपये मोजले. आज यश विदर्भाच्या संघातील प्रमुख खेळाडू आहे आणि आता तो भारतीय संघातही आपली जागा पक्की करू पाहात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.