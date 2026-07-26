IND vs ZIM: MY BAD...! ईशान किशनने सोपा रन-आऊट सोडला अन् डोक्यालाच हात लावला; Video Viral

Zimbabwe vs India 2nd T20I : भारत आणि झिम्बाब्वे संघात सध्या तीन सामन्यांची टी२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दुसरा सामना शनिवारी पार पडला. या सामन्यात ईशान किशनने (Ishan Kishan) अफलातून फलंदाजी केली, त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला. या सामन्यात त्याच्याबाबतीत तो यष्टीरक्षण करताना एक मजेशीर घटनाही घडली, ज्याबद्दल त्याने प्रतिक्रिया दिली आहे. .IND vs ZIM 3rd T20 LIVE: फ्रीमध्ये सामना कुठे पाहणार? वेळ, TV चॅनेल आणि LIVE Streamingची संपूर्ण माहिती.झाले असे की भारताने दिलेल्या २२० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग झिम्बाब्वे करत असताना १५ व्या षटकात ताडिवानाशे मारुमनीने डीप बॅकवर्ड पाँइंटला शॉट खेळला आणि न्युमन न्याम्हुरीसोबत एक धाव काढली. दुसरी धाव घेण्यासाठी न्याम्हुरी उत्सुक होता, पण मारुमनी नकार देत होता. त्यावेळी न्याम्हूरी दुसऱ्या एन्डपर्यंत पोहचला देखील होता. त्यावेळी यष्टीरक्षक ईशानकडे चेंडू आला होता आणि त्याने खूप सहज चेंडू स्टंपवर फेकण्याचा प्रयत्न केला, पण तो चेंडू स्टंपजवळून गेला. त्यामुळे धावबादची संधी हुकली. न्याम्हूरी पुन्हा स्ट्राईकवर आला. त्यावेळी ईशानने डोक्याला हात लावला आणि त्याला त्याने केलेली चूक लक्षात आली..दरम्यान ही चूक फार महागात पडली नाही, कारण न्याम्हुरीला अभिषेक शर्माने १६ व्या षटकात ३ धावांवर त्रिफळाचीत केले, तर यश ठाकूरने मारुमनीला २४ धावांवर १७ व्या षटकात त्रिफळाचीत केले. यानंतर १७.५ षटकात १२९ धावांवर झिम्बाब्वेचा संघ सर्वबाद झाला.या घटनेबद्दल सामन्यानंतर मजेशीर प्रतिक्रिया देताना ईशान म्हणाला, 'मला वाटलं होतं की फलंदाज क्रीजमध्ये आलेला आहे, पण माझीच चूक झाली. मी यापुढे बेल्सकडे नीट लक्ष देईल.'.या सामन्यात ईशानने फलंदाजी करताना शानदार कामगिरी केली. भारताचे सलामीवीर अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी लवकर बाद झाले होते. पण त्यानंतर ईशानने कर्णधार श्रेयस अय्यरसोबत (२५) तिसऱ्या विकेटसाठी ६६ धावांची भागीदारी केली, तर तिलक वर्मासोबत चौथ्या विकेटसाठी ९४ धावांची भागीदारी केली. ईशानने ४४ चेंडूत ९ चौकार आणि २ षटकारांसह ८१ धावांची खेळी केली. तिलक वर्मा २० चेंडूत ६० धावांवर नाबाद राहिला. त्यामुळे भारताने २० षटकात ५ बाद २१९ धावा केल्या होत्या..IND vs ZIM 2nd T20I: ओ, भाई... इशान किशन 'किंग कोहली'च्या पुढे निघून गेला; दुसऱ्या सामन्यात जबरदस्त विक्रम नोंदवला....त्यानंतर झिम्बाब्वेला १२९ धावांतच भारतीय गोलंदाजांनी गुंडाळले. अभिषेक शर्माने तळाच्या फलंदाजांना बाद करताना ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच पदार्पण करणाऱ्या यश ठाकूरने २ विकेट्स घेतल्या, तर प्रिन्स यादवनेही २ विकेट्स घेतल्या. रवी बिश्नोई, शिवम दुबे आणि तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.