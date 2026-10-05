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Australia A विरुद्ध सुरु होणार ODI मालिका! हार्दिक, नमनची माघार; तरीही भारताची तगडी फौज मैदानात; जाणून घ्या डिटेल्स

India A vs Australia A ODI Series Schedule & Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया अ संघ भारत दौऱ्यावर आला असून आता ६ ऑक्टोबरपासून वनडे मालिका खेळणार आहे. या मालिकेत भारतीय अ संघातचे नेतृत्व ऋतुराज गायकवाड करणार आहे. या मालिकेच संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.
India A vs Australia A ODI Series

Ruturaj Gaikwad | India A vs Australia A ODI Series

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India A vs Australia A ODI Series Where to Watch: भारताच्या वनडे संघाने नुकतीच वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका जिंकली. या मालिकेत ऋतुराज गायकवाडही भारतीय संघाचा भाग होता. पण ही मालिका संपल्यानंतर लगेचच तो आता कर्णधाराच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

सध्या ऑस्ट्रेलिया अ संघ भारत दौऱ्यावर आला आहे. या दौऱ्यातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका संपली आहे. यानंतर आता ६ ऑक्टोबरपासून तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला सुरुवात होईल. या वनडे मालिकेसाठी ऋतुराज भारत अ संघाचा कर्णधार आहे.

India A vs Australia A ODI Series
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