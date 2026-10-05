Australia A विरुद्ध सुरु होणार ODI मालिका! हार्दिक, नमनची माघार; तरीही भारताची तगडी फौज मैदानात; जाणून घ्या डिटेल्स

India A vs Australia A ODI Series Where to Watch: भारताच्या वनडे संघाने नुकतीच वेस्ट इंडिजविरुद्ध मालिका जिंकली. या मालिकेत ऋतुराज गायकवाडही भारतीय संघाचा भाग होता. पण ही मालिका संपल्यानंतर लगेचच तो आता कर्णधाराच्या भूमिकेत दिसणार आहे. सध्या ऑस्ट्रेलिया अ संघ भारत दौऱ्यावर आला आहे. या दौऱ्यातील दोन सामन्यांची कसोटी मालिका संपली आहे. यानंतर आता ६ ऑक्टोबरपासून तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला सुरुवात होईल. या वनडे मालिकेसाठी ऋतुराज भारत अ संघाचा कर्णधार आहे. .IND A vs AUS A: भारताच्या विजयात 'मुंबई'कर चमकले! ऑस्ट्रेलियाला पाणी पाजले, मालिकेत १-० ने आघाडी.दरम्यान, भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघात वनडे मालिका सुरू होण्यापूर्वीच भारतीय संघात दोन बदल करावे लागले आहेत. या मालिकेसाठी हार्दिक पांड्या आणि नमन धीर यांचा भारतीय अ संघात समावेश होता. मात्र हार्दिक पांड्याला दुखापतीमुळे या मालिकेतून माघार घ्यावी लागली आहे, तर नमन धीरला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी२० मालिकेत वॉशिंग्टन सुंदरचा बदली खेळाडू म्हणून निवडण्यात आले आहे, त्यामुळे तो देखील भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघातील वनडे मालिकेत खेळणार नाही. त्यामुळे हार्दिकच्या जागेवर मुंबईच्या अष्टपैलू सुर्यांश शेडगे आणि नमन धीरच्या जागेवर अनुकूल रॉय यांची भारतीय अ संघात निवड करण्यात आली आहे..हा दौरा ऑस्ट्रेलिया अ संघातील खेळाडूंसाठीही महत्त्वाची आहे. कारण पुढच्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच ऑस्ट्रेलियाला भारतात ५ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळायची आहे. या मालिकेसाठी ऑस्ट्रेलिया संघात स्थान मिळवण्यासाठी दावेदारी ठोकण्यासाठी सध्याचा दौरा महत्त्वाचा आहे. ऑस्ट्रेलिया अ संघातही दोन रिली मॅरेडिथ, विल सदरलँड यांचाही समावेश जॅक एवर्ड्स आणि ऍरॉन हार्डी यांच्या जागेवर झाला आहे. जॅकला दक्षिण आफ्रिका दौऱ्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रीय संघात स्थान मिळाले आहे, तर ऍरॉनला गुडघ्याची दुखापत झाली आहे.भारतीय अ संघात देवदत्त पडिक्कल उपकर्णधार म्हणून जबाबदारी सांभाळेल. तसेच संघात रजत पाटिदार, साई सुदर्शन, प्रियांश आर्य, असे फलंदाज असून विपराज निगम, यश ठाकूर, अर्शिन कुलकर्णी, गुरजपनीत सिंग हे गोलंदाज आहेत. .कुठे पाहाणार मालिका?भारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ संघातील वनडे मालिकेतील सर्व सामने पदुचेरीला होणार आहेत. हे सामने ६, ९ आणि ११ ऑक्टोबर रोजी खेळले जातील. हे सामने स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनेलवर आणि जिओहॉटस्टार या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर लाईव्ह पाहाता येतील. सर्व सामने सकाळी ९.३० वाजता सुरू होणार आहेत..IND A vs AUS A: CSK चा माजी स्टार खेळाडू आता भारतीय संघाचा हेड कोच! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध ऋतुराज-पडिक्कलच्या संघांना देणार ट्रेनिंग.वनडे मालिकेसाठी दोन्ही संघभारत अ संघ - प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपकर्णधार), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्रा (उपकर्णधार), निशांत सिंधू, विपराज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अर्शद खान, अनुकूल रॉय, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), गुरजपनीत सिंग, यश ठाकूर, सूर्यांश शेडगेऑस्ट्रेलिया अ संघ - महली बियर्डमन, निखिल चौधरी, बेन द्वारशुईस, स्पेन्सर जॉन्सन, सॅम कोन्स्टास, नॅथन मॅकस्वीनी, टॉड मर्फी, मिच ओवेन, जोश फिलिप, तन्वीर संघा, लियाम स्कॉट, लचलान शॉ, रिली मॅरेडिथ, विल सदरलँडभारत अ विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया अ वनडे मालिका६ ऑक्टोबर - पहिला वनडे सामना, पुदुचेरी (वेळ - स. ९.३० वा)९ ऑक्टोबर - दुसरा वनडे सामना, पुदुचेरी (वेळ - स. ९.३० वा)११ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे सामना, पुदुचेरी (वेळ - स. ९.३० वा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.