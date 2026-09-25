Cricket

IND A vs AUS A: भारताच्या विजयात 'मुंबई'कर चमकले! ऑस्ट्रेलियाला पाणी पाजले, मालिकेत १-० ने आघाडी

India A beat Australia A by 162 runs: भारत अ संघाने ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्धच्या पहिल्या अनधिकृत कसोटी सामन्यात दमदार विजय मिळवला. भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाचा तब्बल १६२ धावांनी पराभव करत दोन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. या विजयात मुंबईच्या क्रिकेटपटूंचा मोठा वाटा राहिला.
India A vs Australia A first unofficial Test result

India A vs Australia A first unofficial Test result

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India A vs Australia A first unofficial Test result: भारत अ संघाने पहिल्या अनऑफिशियल कसोटीत ऑस्ट्रेलिया अ संघावर १६२ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. कुमार कुशाग्रने फलंदाजीत कमाल दाखवली, परंतु तुषार देशपांडे, शाम्स मुलानी व तनुश कोटियन या मुंबईकर गोलंदाजांनी आपली कामगिरी चोख बजाबून बाजी मारली. भारतीय संघाने विजयासाठी ठेवलेल्या २६३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संघ २०० धावांवर गारद झाला. पहिल्या डावात ४ विकेट्स घेणाऱ्या मुलानीने दुसऱ्या डावात ३ बळी टिपले.

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