IND A vs AUS A: भारताच्या विजयात 'मुंबई'कर चमकले! ऑस्ट्रेलियाला पाणी पाजले, मालिकेत १-० ने आघाडी

India A vs Australia A first unofficial Test result: भारत अ संघाने पहिल्या अनऑफिशियल कसोटीत ऑस्ट्रेलिया अ संघावर १६२ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. कुमार कुशाग्रने फलंदाजीत कमाल दाखवली, परंतु तुषार देशपांडे, शाम्स मुलानी व तनुश कोटियन या मुंबईकर गोलंदाजांनी आपली कामगिरी चोख बजाबून बाजी मारली. भारतीय संघाने विजयासाठी ठेवलेल्या २६३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाचा संघ २०० धावांवर गारद झाला. पहिल्या डावात ४ विकेट्स घेणाऱ्या मुलानीने दुसऱ्या डावात ३ बळी टिपले..भारताने पहिल्या डावात ३३४ धावा केल्या. ५ बाद ९७ धावांवरून भारतीय संघाला कुमार कुशाग्र व तनुष कोटियन या जोडीने सावरले. या दोघांनी सहाव्या विकेटसाठी १३८ धावांची भागीदारी केली. तनुषने ६९ धावांची खेळी केली, तर कुमारने २४० चेंडूंचा सामना करताना ११३ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाच्या कोरे रॉचिसिओलीने चार, तर टॉड मर्फीने ३ विकेट्स घेतल्या..What a Catch! मार्को यान्सेनने दोन बोटावर घेतलेल्या झेलची हवा! फलंदाजासह सारेच स्तब्ध; तेंडुलकरच्या विक्रमाशी बरोबरी, Video .ऑस्ट्रेलियाचा पहिला डाव १७१ धावांवर गुंडाळून भारताने मजबूत आघाडी घेतली. जेसन संघाने सर्वाधिक ४६ धावा केल्या. शाम्सने ६७ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या, तर तनुष ( २-३१) व तुषार ( २-३२) यांनी त्याला चांगली साथ दिली. विदर्भच्या प्रफुल हिंगे व अंशुल कंबोज यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला. भारत अ संघाने दुसऱ्या डावात १९९ धावा केल्या, पंरतु त्या विजयासाठीचे तगडे आव्हान उभे करण्यासाठी पुरेशा ठरल्या..IND vs WI 1st ODI: ऋतुराज गायकवाड IN, यशस्वी जैस्वाल बाकावरच! नबीचे पदार्पण; पहिल्या वन डेसाठी तगडी Playing XI.कर्णधार देवदत्त पडिक्कल ( ५९) व कुमार ( नाबाद ४६) यांनी दमदार खेळ केला. साई सुदर्शननेही ३९ धावांचे योगदान दिले. मर्फीने चार विकेट्स घेतल्या. ३६३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायला मैदानावर उतरलेल्या ऑस्ट्रेलिया अ संघाला मुंबईकर गोलंदाजांनी रडवले. त्यांना मोठी भागीदारीच त्यांनी करू दिली नाही. तुषारने सुरूवातीला धक्का दिल्यानंतर कंबोज कोटीयन यांनी आघाडीची फळी तोडली. त्यानंतर पुन्हा तुषारने दोघांचे त्रिफळे उडवून सामना भारताच्या बाजूने झुकवला आणि मुलानीने निकाल निश्चित केला. ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव २०० धावांवर गडगडला. तुषार व मुलानी यांनी प्रत्येकी ३, तर कंबोज व कोटियन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.