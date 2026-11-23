Asia Cup Rising Stars 2026: भारत आणि यूएई यांच्यात एशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेतील महत्त्वाचा सामना रंगणार आहे. भारतीय संघाला उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करण्यासाठी हा सामना जिंकणं आवश्यक आहे. त्यासाठी भारतीय गोलंदाजांना शिस्तबद्ध कामगिरी करावी लागणार आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या मागील सामन्यात भारतीय गोलंदाजांना प्रभाव पाडता आला नव्हता. त्यामुळे यूएईविरुद्ध त्यांच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा असेल..पाकिस्तान ए संघाने भारताविरुद्ध प्रथम फलंदाजी करताना ५ बाद ३१३ धावांचा डोंगर उभा केला होता. विशेष म्हणजे, अखेरच्या ११ षटकांत पाकिस्तानने ८३ धावा केल्या. या धावा भारतीय संघासाठी निर्णायक ठरल्या. भारताला हा सामना ४८ धावांनी गमवावा लागला होता. त्यामुळे यूएईविरुद्ध खेळताना भारतीय गोलंदाजांना आपल्या कामगिरीत सुधारणा करावी लागेल..IND vs NZ: कोविड संपून वर्षे झाली, मग 'हा' नियम अजून का? शुभमन गिल वेलिंग्टन कसोटीत विजय हुकल्यानंतर थेट ICC वर भडकला.यूएईचा संघ पाकिस्तानइतका मजबूत नसला, तरी त्यांना कमी लेखून चालणार नाही. पाकिस्तानविरुद्ध यूएईने चांगली कामगिरी करत प्रतिस्पर्धी संघाला २४५ धावांवर रोखलं होतं. त्यानंतर फलंदाजीतही १८४ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे भारतीय संघाला या सामन्यात सावध राहावं लागणार आहे..नेपाळविरुद्ध भारतीय गोलंदाजांनी केलेली कामगिरी पुन्हा एकदा दाखवण्याची संधी त्यांच्याकडे असेल. त्या सामन्यात भारताने नेपाळचा डाव अवघ्या २६ धावांत गुंडाळला होता. मात्र, पाकिस्तानविरुद्ध गोलंदाजांना अशी कामगिरी करता आली नाही. या सामन्यात आयुष बडोनीने नियमित गोलंदाजांपेक्षा चांगली कामगिरी केली होती..यूएईविरुद्ध विजय मिळवल्यास भारताचे तीन सामन्यांत चार गुण होतील आणि संघाला उपांत्य फेरीत प्रवेश करता येईल. या सामन्यात युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीकडे सर्वांचं लक्ष असेल. त्याला आतापर्यंत अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाही. नेपाळविरुद्ध त्याने २६, तर पाकिस्तानविरुद्ध अवघ्या ११ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे यूएईविरुद्ध त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल..IND A vs PAK A: "साथ दिली असती, तर मी सामना संपवला असता..." तिलक वर्माने पाकविरुद्ध हरल्यानंतर सांगितलं कुठे फसला डाव.दुसरीकडे, सलामीवीर अभिषेक शर्माने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. त्यामुळे वैभव आणि अभिषेक या जोडीकडून भारतीय संघाला चांगल्या सुरुवातीची अपेक्षा असेल. दुसऱ्या डावात फलंदाजी करावी लागल्यास खेळपट्टी गोलंदाजांना मदत करत असल्याचं भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाहायला मिळालं होतं. त्यामुळे पहिल्या डावातच धावांचा चांगला पाया रचणं भारतासाठी महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.