New Zealand vs India 2nd Test : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील वेलिंग्टनला झालेला कसोटी सामना अनिर्णित राहिला. त्यामुळे आता मालिकेतील दुसरा आणि शेवटचा सामना निर्णायक असणार आहे. पहिल्या सामन्यात ३५२ धावांची आघाडी घेऊनही भारताला हा सामना जिंकता आला नाही. त्यामुळे अनेक गोष्टींवर सध्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. पण यातही हा सामना सुरू झाल्यापासून एका गोष्टीबद्दल सातत्याने चर्चा होत आहे, ती म्हणजे मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजा (Mohammed Siraj & Ravindra Jadeja) यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळल्याने. त्यावर भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने (Shubman Gill) पहिल्या कसोटीनंतर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्याने स्पष्टीकरण देताना दुसऱ्या कसोटीत प्लेइंग इलेव्हन कशी असेल, याबाबतही संकेत दिले. .IND vs NZ, 1st Test: भारताच्या हाताशी आलेला विजय निसटला! वेलिंग्टन कसोटी ड्रॉ होण्यामागची ४ कारणं कोणती?.मोहम्मद सिराज आणि रवींद्र जडेजा गेल्या अनेक वर्षांपासून भारतीय कसोटी संघातील नियमित सदस्य राहिले आहेत. भारतासाठी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमध्ये सिराज सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या आहेत, तसेच त्याने अनेकदा बुमराहच्या अनुपस्थितीत वेगवान गोलंदाजीची धुरा समर्थपणे सांभाळली आहे. याशिवाय जडेजा गेल्या ४ वर्षांपासून अव्वल क्रमांकाचा अष्टपैलू खेळाडू राहिला होता. असे असतानाही या दोघांनाही पहिल्या कसोटीत न खेळवल्याने संघव्यवस्थापनावर कडाडून टीका झाली होती.आता गिलने यावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले आहे की प्लेइंग इलेव्हनचा निर्णय पूर्णपणे क्रिकेटविषयक बाबी आणि खेळाडूच्या सध्याच्या फॉर्मवर आधारित होता. तसेच त्याने सिराजमध्ये पुनरागमन करण्याची क्षमता असल्याचेही त्याने म्हटले आहे..गिल म्हणाला, 'सिराज चांगला मित्र असून त्याला वगळणे कठीण निर्णय होता. आम्ही एकत्र खूप क्रिकेट खेळलो आहोत. मी सामन्यापूर्वी त्याच्याशी या निर्णयाबद्दल चर्चा केली होती आणि त्याने हा निर्णय समजून घेतला होता. हे पाहा प्रत्येक खेळाडूच्या आयुष्यात असा एक काळ येतो, जेव्हा ते त्यांच्या फॉर्ममध्ये नसतात आणि आम्ही सध्याच्या फॉर्मवरून निर्णय घेतला. मात्र सिराजसारखे खेळाडू पुन्हा चांगली कामगिरी करून पुनरागमन करतील. '.तसेच जडेजा आणि सिराजला जर संधी मिळाली असती, तर फरक पडला असता, हा दावा गिलने फेटाळून लावताना सांगितले की खेळपट्टीकडून वेगवान गोलंदाजांना आणि फिरकीपटूंनाही फारशी मदत मिळाली नाही. याशिवाय गिलने दुसऱ्या सामन्यातही साधारण असाच संघ असेल, त्यात फारसा बदल होणार नसल्याचेही सांगितले..शाळा बुडवून IND vs NZ मॅच पाहायला पोहचली पोरं; पण कॅमऱ्यानं पकडलं अन् तोंड लपवावं लागलं; Funny Viral Video.त्यामुळे एकूण गिलने असे संकेत दिले आहेत की दुसऱ्या कसोटीतही फारसे बदल होणार नसल्याने सिराज आणि जडेजा यांना संधी मिळणे कठीण आहे. गिलच्या मते दोघेही सध्या त्यांच्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये नसल्याने त्यांना संधी मिळालेली नाही. त्यामुळे दुसऱ्या कसोटीतही जसप्रीत बुमराहसोबत आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा आणि अंशुल कंबोजला संधी मिळण्याची शक्यता दाट आहे. तसेच फिरकी गोलंदाजीची जबाबदारी वॉशिंग्टन सुंदरकडेच कायम राहू शकते.भारतीय फलंदाजांनी मात्र पहिल्या कसोटीत दमदार कामगिरी केली, त्यामुळे फलंदाजी फळीत बदल होण्याची शक्यताही कमी आहे. दुसरा कसोटी सामना २७ नोव्हेंबरपासून ख्राईस्टचर्च येथे सुरू होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.