New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात दोन सामन्यांची कसोटी मालिका सुरू असून वेलिंग्टनच्या बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवर झालेला पहिला सामना अनिर्णित राहिला. पाचव्या दिवसापर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात भारताने पहिल्या डावानंतर ३५२ धावांची मोठी आघाडी घेतली होती. तसेच न्यूझीलंडने चौथ्या दिवसाखेर दुसऱ्या डावात २ विकेट्सही गमावल्यानंतर अखेरच्या दिवशी भारताला ८ विकेट्स घेण्याची गरज होती. पण डॅरिल मिचेल आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी शेवटच्या दिवशी तीन तासाहून अधिक काळ चिवट फलंदाजी केली आणि सामना अनिर्णित राखण्यात यश मिळवले. .IND vs NZ, 1st Test: भारताची विजयाची संधी हुकली, न्यूझीलंडची चिवट झुंज यशस्वी; पहिली कसोटी 'ड्रॉ'.या सामन्यात पहिल्या डावात न्यूझीलंडने हेन्री निकोल्स (१७५) आणि ग्लेन फिलिप्स (११८) यांच्या शतकाच्या जोरावर ३६८ धावा केल्या होत्या. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यानंतर भारताने परदेशातील सर्वोच्च धावसंख्या उभारताना पहिला डाव ९ बाद ७२० धावांवर घोषित केला. भारतकडून केएल राहुलने १३६ धावांची आणि रिषभ पंतने १२८ धावांची शतकी खेळी केली. तसेच कर्णधार शुभमन गिल (९८), यशस्वी जैस्वाल (८५), देवदत्त पडिक्कल (८०) आणि ध्रुव जुरेल (७८) यांनी अर्धशतके केली. न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्सने ३ विकेट्स घेतल्या.दुसऱ्या डावात न्यूझीलंडने १२० षटकात ५ बाद २३९ धावा केलेल्या असताना सामना अनिर्णित राहिला. डेवॉन कॉनवेने १६५ चेंडूत ६५ धावा केल्या, तर डॅरिल मिटेलने १८६ चेंडूत नाबाद ४९ धावा केल्या आणि ग्लेन फिलिप्सने १२६ चेंडूत २६ धावांची नाबाद खेळी केली.दरम्यान, भारताला सामना जिंकण्याची संधी होती, पण तरी हा सामना अनिर्णित राहिल्यामागची कारणं काय असू शकतात, याचा घेतलेला आढावा..खेळपट्टी ओळखण्यात चूकबेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवरील खेळपट्टीवर पहिल्या दिवशी गवत असल्याने ती हिरवीगार दिसत होती. त्यामुळे वेगवान गोलंदाजांना फायदा मिळेल, असं चित्र दिसत होतं. त्यामुळे दोन्ही संघांनीही चार-चार वेगवान गोलंदाज प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळवले. सुरुवातीला भारताच्या वेगवान गोलंदाजांना फायदा मिळालाही. मात्र सुरुवातीच्या सत्रानंतर खेळपट्टीने अचानक रंग बदलला आणि ती पाटा खेळपट्टी झाली. त्यामुळे त्यावर फलंदाजांचे मोठे वर्चस्व राहिले आणि गोलंदाजांना विकेटसाठी बरीच मेहनत करावी लागली. साधारणत: शेवटच्या दिवशी खेळपट्टी गोलंदाजीला पोषक होते, पण ती अपेक्षेनुसार फार खराब झाली नाही..झेल सुटले आणि विकेटच्या संधी हुकल्याया न्यूझीलंड दौऱ्यात भारतीय संघाकडून अनेकचा झेल सुटण्याच्या चूका घडल्या आहेत.त्यातही या कसोटी सामन्याच्या अखेरच्या दिवशी अंशुल कंबोजच्या गोलंदाजीवर डॅरिल मिचेलच्या ग्लव्ह्जल लागून उडालेला चेंडू सिली पाँइंटला पकडण्याची संधी होती,पण ही संधी देवदत्त पडिक्ककडून सुटली. याशिवाय डॅरिल मिचेलला अनेकदा बाद करण्याच्या संधी होत्या. आकाश दीपकडून चेंडू पकडण्यास चूक झाल्यानेही त्याला जीवदान मिळाले. अखेर त्याचीच चिवट झुंज भारतासाठी महागात पडली..सिराज-जडेजाला संधी नाहीया कसोटी सामन्यात भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये वेगावान गोलंदाज मोहम्मद सिराज आणि अष्टपैलू रवींद्र जडेजा यांना संधी मिळाली नसल्याची बरीच चर्चा झाली. हे दोघेही अनुभवी खेळाडू असून गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताच्या कसोटी संघातील प्रमुख खेळाडू राहिले आहेत. सिराजने भारतासाठी वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक विकेट्स घेतल्या आहेत, तसेच गेल्या ४ वर्षांपासून जडेजा अव्वल क्रमांकाचा अष्टपैलू खेळाडू राहिला होता. पण असे असतानाही त्यांना संधी मिळाली नाही आणि कदाचित त्यांच्या अनुपस्थितीचाही परिणास संघावर झाला.वॉशिंग्टन सुंदर चांगला अष्टपैलू खेळाडू असला, तरी जडेजाचा अनुभव पाहाता तो खालच्या फळीत फलंदाजीत चांगले योगदान देतो, तसेच शेवटच्या दिशी खेळपट्टीवर फलंदाजांना थोडेफार फिरकीच्या जाळ्यात अडकवण्याची गरज होती, तेव्हा जडेजाचा अचूक टप्पा आणि अनुभव कामी येऊ शकला असता. याशिवाय मोहम्मद सिराज बुमराहसोबत दुसऱ्या बाजूने भक्कम साथ देऊ शकला असता..IND vs NZ 1st Test: १५ षटकं शिल्लक असताना 'ड्रॉ' निकाल मान्य का केला? गौतम गंभीरने नेमकं काय सांगितलं? शुभमन गिलने मॅचनंतर सर्व सांगितलं, म्हणाला....बुमराहला अपेक्षित साथ मिळाली नाहीपहिल्या डावात जसप्रीत बुमराहला दुसऱ्या बाजूने अंशुल कंबोजने सुरुवातीला चांगली साथ दिली. पण संपूर्ण सामन्यात बाकी गोलंदाजांकडून त्याला भक्कम आणि सातत्यपूर्ण साथ मिळाली नाही. आकाश दीप, अंशुल कंबोज आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांनी काही स्पेल चांगले टाकले. परंतु, फलंदाजांना झटपट बाद करण्यासाठी आवश्यक असलेला एकत्रित मारा अपेक्षेइतका धारदार ठरला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.