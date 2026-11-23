New Zealand vs India 1st Test: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघातील कसोटी मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला. या सामन्यात खेळपट्टीकडून गोलंदाजांना फारशी मदत न मिळाल्याने फलंदाजांचे वर्चस्व राहिले. अशात आता शुभमन गिलने (Shubman Gill) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) लाळेच्या वापराच्या नियमावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. .IND vs NZ, 1st Test: भारताच्या हाताशी आलेला विजय निसटला! वेलिंग्टन कसोटी ड्रॉ होण्यामागची ४ कारणं कोणती?.साल २०२० नंतर कोविड-१९ मुळे (Covid-19) आयसीसीने लाळेचा वापर चेंडूवर करण्यावर बंदी घातली होती. कोविड-१९ च्या प्रसाराचा धोका कमी करण्यासाठी नियामक मंडळाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये ही बंदी (Saliva Ban) कायम केली.त्यामुळे खेळाडूंना लाळेचा वापर करून चेंडूला शाईन करता येत नाही, यासाठी केवळ घामेचा वापर करता येतो. यावर गिलने टीका करताना म्हटले की कोविड-१९ नंतरही अनेक वर्षांनी ही बंदी कायम ठेवणे न समजण्यासारखे आहे..पहिल्या कसोटीनंतर पत्रकार परिषदेत गिल म्हणाला, 'मला माहित नाही की आता बॉल शाईन करण्यासाठी लाळेचा वापराला परवानगी का नाही. कोविड-१९ साथीला आता बरेच वर्षे होऊन गेले आहेत, त्यामुळे आता याला परवानगी का नाही, मला कळत नाही.'मात्र, याबाबतच न्यूझीलंडचा कर्णधार टॉम लॅथमला विचारल्यानंतर तो म्हणाला, नियम आणि अटी माझ्या अंतर्गत येत नाहीत, त्यामुळे त्यात काही बदल होईल असे मला वाटत नाही..दरम्यान, लाळेमुळे गोलंदाजांना चेंडूकडून रिव्हर्स स्विंग मिळवण्यात मदत मिळात होती. यामुळे खेळपट्टी कोरडी असताना आणि विशेषत: चेंडू जूना झाल्यानंतर याचा उपयोग होत होता. त्यातही वनडे आणि टी२०पेक्षा कसोटी क्रिकेटमध्ये रिव्हर्स स्विंगचे महत्त्व अधिक आहे, कारण जवळपास ८० षटके चेंडू कायम वापरात राहतो.गिलने असंही सांगितले की सामना अनिर्णित राहणे वैताग आणणारे होते. न्यूझीलंडला दबावात टाकूनही भारताला हा सामना जिंकता न आल्याने गिलने निराशा व्यक्त केली. तो म्हणाला, 'आम्हाला अपेक्षित निकाल न मिळल्याने निराशा झाली. आत्ताच्या काळात सामना अनिर्णित राहणे सामन्य गोष्ट राहिलेली नाही, आम्हाला याची सवय नाही.'.IND vs NZ, 2nd Test: दुसऱ्या कसोटीतही सिराज-जडेजाला डच्चू? शुभमन गिलने Playing XI बाबत दिले महत्त्वाचे संकेत.या सामन्यात न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ३६८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर जवळपास दोन दिवस भारताने फलंदाजी करताना परदेशातील सर्वोच्च धावसंख्या उभारत पहिला डाव ९ बाद ७२० धावांवर घोषित केला. त्यामुळे भारताने ३५२ धावांची मोठी आघाडी घेतली. मात्र यानंतर न्यूझीलंडने तब्बल दीड दिवस फलंदाजी करत हा सामना अनिर्णित राखण्यात यश मिळवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.