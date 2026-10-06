India New Captain: भारतीय महिला संघाला मिळाली नवी कर्णधार! BCCI ने जाहीर केले ODI अन् T20I संघ, हरमनप्रीतला मिळाली जागा?

India Women’s ODI & T20I Captain: अष्टपैलू खेळाडू हरमनप्रीत कौरने मंगळवारी (६ ऑक्टोबर) सकाळी मोठा निर्णय जाहीर केला. तिने भारतीय महिला क्रिकेट संघाचे कर्णधारपदावरून पायउतार होत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर आता लगेचच मंगळवारी भारतीय महिला निवड समितीने आगामी झिम्बाब्वे विरुद्ध होणाऱ्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी भारतीय महिला संघांची घोषणा केली आहे. यावेळी भारतीय महिला संघासाठी नव्या कर्णधाराचीही घोषणा करण्यात आली. .Harmanpreet Kaur : हरमनप्रीत कौरने तडकाफडकी कर्णधारपद सोडलं! म्हणाली, संघासाठी रक्ताचे पाणी केले, पण...; आता नवी कॅप्टन कोण?.भारतीय महिला संघाची नवी कर्णधारभारतीय महिला संघाच्या नेतृत्वाची धुरा आता २९ वर्षीय स्मृती मानधनाकडे (Smriti Mandhana) सोपवण्यात आली आहे. तिने यापूर्वी हरमनप्रीतच्या अनुपस्थितीत १८ टी२० आणि ४ वनडे सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व केले आहे. तसेच ती गेल्या अनेक वर्षांपासून उपकर्णधारपद सांभाळत होती. आता तिला कर्णधारपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. २०१३ साली स्मृती मानधनाने भारतासाठी पदार्पण केले होते. ती आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारी महिला फलंदाज आहे. तिने ११ हजार धावांचा टप्पा पार केला आहे. ती २०२५ वनडे वर्ल्ड कप विजेत्या भारतीय संघाचाही भाग राहिली आहे. तिच्या नेतृत्वात रॉयस चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) संघाने वूमन्स प्रीमियर लीग (WPL) स्पर्धेचे २०२४ आणि २०२६ या दोन हंगामाचे विजेतेपदही जिंकले आहे. त्यामुळे तिच्याकडे चांगला अनुभव आहे..दरम्यान, तिने कर्णधार झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करताना हा मोठा सन्मान असल्याचे म्हटले. तसेच याबाबत तिने बीसीसीआय, निवड समिती आणि संघसहकाऱ्यांचेही आभार मानले. तिने हरमनप्रीत कौरनेही (Harmanpreet Kaur) भारतीय महिला संघासाठी मोठे योगदान दिले असल्याचे म्हणत तिचेही कौतुक केले. याशिवाय कर्णधारपदासोबत जबाबदारीही येते, त्यामुळे संघासोबत शिकत भारतीय क्रिकेटला पुढे नेण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करेल, असंही स्मृती म्हणाली..शफाली आणि दीप्ती उपकर्णधारझिम्बाब्वेविरुद्ध १६ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या मालिकांसाठी संघाची घोषणा करताना नव्या उपकर्णधारांचीही घोषणा झाली आहे. भारताच्या टी२० संघाची उपकर्णधार म्हणून शफाली वर्माला, तर भारताच्या वनडे संघाची उपकर्णधार म्हणून दीप्ती शर्माकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे.हरमनप्रीत कौरचाही समावेशदरम्यान, हरमनप्रीतने कर्णधारपद सोडले असले, तरी ती खेळाडू म्हणून संघात खेळत राहणार असल्याचे तिने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे तिची झिम्बाब्वेविरुद्धच्या वनडे आणि टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे..भारतीय महिला टी२० संघ - स्मृती मानधना (कर्णधार), शफाली वर्मा (उपकर्णधार), निकी प्रसाद, हरमनप्रीत कौर, अनुष्का शर्मा, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), जी कमलिनी (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड, अरुंधती रेड्डी, जिंतीमनी कलिता, मिन्नू मनी.भारतीय महिला वनडे संघ - स्मृती मानधना (कर्णधार), शफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, तेजल हसबनीस, दीप्ती शर्मा (उपकर्णधार), ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक), वैष्णवी शर्मा, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांती गौड, सायली सतघरे, रेणूका ठाकूरभारतीय महिला विरुद्ध झिम्बाब्वे महिला वेळापत्रकटी२० मालिका१६ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, रायपूर (वेळ - संध्या. ७.०० वाजता)१८ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, रायपूर (वेळ - संध्या. ७.०० वाजता)२० ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, रायपूर (वेळ - संध्या. ७.०० वाजता)वनडे मालिका२३ ऑक्टोबर - पहिला वनडे सामना, बडोदा (वेळ - दु. २.०० वाजता)२५ ऑक्टोबर - दुसरा वनडे सामना, बडोदा (वेळ - दु. २.०० वाजता)२८ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे सामना, बडोदा (वेळ - दु. २.०० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.