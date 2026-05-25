IPL 2026, MI vs RR: रोहित शर्मानंतर फक्त 'सूर्या'! मुंबई इंडियन्ससाठी 'असा' विक्रम फक्त दोघांच्याच नावावर

IPL 2026, RR vs MI, Marathi News: रविवारी (२४ मे) मुंबई इंडियन्स संघ आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील शेवटचा सामना राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध खेळला. वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात मुंबईला (Mumbai Indians) ३० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. पण या सामन्यात सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) अर्धशतक करत मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली आहे. .IPL 2026 Final Points Table: अजिंक्य रहाणे लढला, पण KKR हरले! दिल्लीने शेवटचा सामना जिंकला अन् CSK ला टाकले मागे.या सामन्यात राजस्थान रॉयल्सने (Rajasthan Royals) मुंबई इंडियन्ससमोर २०६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईला २० षटकात ९ बाद १७५ धावा करता आल्या, पण मुंबईकडून सूर्यकुमार यादवने चांगली लढत दिली होती. पण तो शेवटपर्यंत टिकून मुंबईला विजय मिळवून देऊ शकला नाही. त्याने ४२ चेंडूत ३ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६० धावांची खेळी केली..त्यामुळे आता सूर्यकुमारच्या मुंबई इंडियन्ससाठी ४००० धावा पूर्ण झाल्या आहेत. त्याने मुंबई इंडियन्ससाठी १२७ सामन्यांत २ शतके आणि ३० अर्धशतकांसह ४०२० धावा केल्या आहेत. तो मुंबई इंडियन्ससाठी ४००० धावांचा टप्पा पार करणारा दुसराच खेळाडू आहे. यापूर्वी असा पराक्रम केवळ रोहित शर्माने केला आहे..रोहितने आयपीएल आणि चॅम्पियन्स लीग अशा स्पर्धांमध्ये मिळून मुंबई इंडियन्ससाठी २४५ सामने खेळताना ६४३२ धावा केल्या आहेत. त्याने २ शतके आणि ४२ अर्धशतके केली आहेत. दरम्यान मुंबई इंडियन्ससाठी ४००० धावांचा टप्पा पार करणारे रोहित आणि सूर्यकुमार हे दोनच खेळाडू आहेत. रोहित आणि सूर्यकुमार पाठोपाठ कायरन पोलार्ड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याने मुंबई इंडियन्ससाठी २११ सामन्यांत ३९१५ धावा केल्या आहेत..IPL 2026: मुंबई इंडियन्सविरुद्ध राजस्थानने 'ती' चाल खेळली अन् पंजाब-कोलकाताचा गेम केला; कर्णधार रियान परागचा खुलासा.दरम्यान, सूर्यकुमारसाठी आयपीएल २०२६ स्पर्धा मात्र फारशी खास ठरली नाही. त्याला १३ सामन्यांत २०.७६ च्या सारसरीने २७० धावाच करता आल्या. यामध्ये २ अर्धशतकांचा समावेश आहे. तसेच मुंबईसाठीही हा हंगामात खराब राहिला. त्यांनी १४ पैकी केवळ ४ सामने जिंकले, तर १० सामने पराभूत झाले.