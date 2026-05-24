IPL 2026 Final Points Table: अजिंक्य रहाणे लढला, पण KKR हरले! दिल्लीने शेवटचा सामना जिंकला अन् CSK ला टाकले मागे

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेतील अखेरच्या साखळी सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सने कोलकाता नाईट रायडर्सला ४० धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. ईडन गार्डन्सवर मिळवलेला हा विजय दिल्लीचा ७ वा विजय ठरला. त्यामुळे त्यांचे आता १४ गुण झाले आहेत. त्यामुळे त्यांनी कोलकातासह चेन्नई सुपर किंग्सलाही मोठा धक्का दिला आहे. या सामन्याने आयपीएल २०२६ स्पर्धेतील साखळी फेरी संपली. या सामन्यापूर्वीच दिल्ली आणि कोलकाताचे आव्हान संपले होते. पण दोन्ही संघ प्रतिष्ठेसाठी खेळत होते. .या सामन्यात कोलकातासमोर दिल्ली कॅपिटल्सने २०४ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना कोलकाताला १८.४ षटकात सर्वबाद १६३ धावाच करता आल्या. कोलकाताकडून कर्णधार अजिंक्य रहाणेने अर्धशतक केले, पण बाकी कोणी मोठी खेळी करू शकले नाहीत.कोलकाताकडून अजिंक्य रहाणे आणि फिन ऍलेन यांनी डावाची सुरुवात केली. त्यांनी आक्रमक सुरुवात केली होती, ४३ धावांची भागीदारीही केली. पण ५ व्या षटकात फिन ऍलेनला लुंगी एनगिडीने २० धावांवर त्रिफळाचीत केले. त्यांतर मनिष पांडेने रहाणेची साथ दिली. पण त्यालही एनगिडीनेच बाद केले. मनिषने १६ चेंडूत २५ धावा केल्या. .त्यानंतर १० व्या षटकात कुलदीप यादवने कॅमरॉन ग्रीनला २ धावांवरच माघारी धाडले. तरी रहाणे रोवमन पॉवेलसह डाव पुढे नेत होता. त्याने अर्धशतकही केले. त्यामुळे कोलकाताच्या आशा कायम होत्या. मात्र १४ व्या षटकात कोलकाताला मोठे धक्के कुलदीप यादवने दिले. त्याने आधी अजिंक्य रहाणेला आणि लगेचच पुढच्या चेंडूवर रिंकु सिंगला बाद केले. रहाणे ३९ चेंडूत ४ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६३ धावांवर बाद झाला. रिंकू शुन्यावरच माघारी परतला. पुढच्यात षटकात तेजस्वी दहियाहीला अक्षर पटेलने १ धावेवर त्रिफळाचीत केले..१८ व्या षटकात मिचेल स्टार्कने आणखी मोठे धक्के देत २ विकेट्स घेतल्या. त्याने संपूर्ण तळातली फलंदाजी उद्ध्वस्त केली. आधी या षटकात रोवमन पॉवेल २९ धावांवर धावबाद झाला. त्यानंतर स्टार्कने अनुकूल रॉयला ९ धावांवर स्वत:च झेल घेत बाद केले, पुढच्याच षटकात कार्तिक त्यागीलाही त्याने बाद केले. १९ व्या षटकात वरुण चक्रवर्तीला ५ धावांवर लुंगी एनगिडीने बाद करत कोलकाताचा डाव संपवला.दिल्लीकडून लुंगी एनगिडी आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच मिचेल स्टार्कने २ विकेट्स, तर अक्षर पटेलने १ विकेट घेतली. .तत्पुर्वी, दिल्लीने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ५ बाद २०३ धावा केल्या. दिल्लीकडून केएल राहुलने ३० चेंडूत ६० धावांची खेळी केली. तसेच कर्णधार अक्षर पटेलने २५ चेंडूत ३९ धावा केल्या, तर अभिषेक पोरेल (२२), साहिल पारख (२४), डेव्हिड मिलर (२८) आणि आशुतोष शर्मा (नाबाद १८) यांनी छोटेखानी योगदान दिले.कोलकाताकडून सौरभ दुबेने सर्वाधिक २ विकेट्स घेतले, तर वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन आणि अनुकूल रॉय यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. .पाँइंट्स टेबलमध्ये दिल्लीची झेपदरम्यान, आयपीएल २०२६ मधील अंतिम पाँइंट्स टेबल निश्चित झाले आहे. दिल्लीने १४ गुण मिळवले असल्याने आता त्यांनी कोलकाता आणि चेन्नई यांना मागे टाकत सहाव्या क्रमांक मिळवत हंगामाचा शेवट केला. पण या पराभवामुळे कोलकाता १३ गुणांसह ७ व्या क्रमांकावर घसरले. तसेच चेन्नई सुपर किंग्सही ८ व्या क्रमांकावर घसरले. त्यांचे १२ गुण आहेत. ९ व्या क्रमांकावर मुंबई इंडियन्स, तर १० व्या क्रमांकावर लखनौ सुपर जायंट्स संघ राहिले. मुंबई आणि लखनौ यांचे प्रत्येकी ८ गुण आहेत.दरम्यान, पंजाब किंग्स ५ व्या क्रमांकावर राहिले, ज्यांचे १५ गुण आहेत. पाँइंट्स टेबलमध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (१८ गुण), गुजरात टायटन्स (१८ गुण) आणि सनरायझर्स हैदराबाद (१८ गुण) यांनी पहिले ३ क्रमांक मिळवले. राजस्थान रॉयल्स १६ गुणांसह चौथ्या क्रमांकावर राहिले. त्यामुळे बंगळुरू, गुजरात, हैदराबाद आणि राजस्थान प्लेऑफमध्ये पोहचले आहेत.