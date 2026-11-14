Syed Mushtaq Ali Trophy: मोठा उलटफेर! पाँडिचेरीने दिला पृथ्वी शॉच्या महाराष्ट्राच्या संघाला पराभवाचा धक्का

Maharashtra Suffers Surprise Loss to Pondicherry in SMAT 2026: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ ला शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) सुरुवात झाली असून पहिल्या फेरीत महाराष्ट्राचा सामना पाँडिचेरीविरुद्ध झाला. या सामन्यात पाँडिचेरीने मोठा उलटफेर केला असून तुलनेने बलाढ्य असलेल्या महाराष्ट्र संघाला १५ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी या स्पर्धेची सुरुवात निराशाजनक राहिली आहे. .Syed Mushtaq Ali Trophy : ११ चेंडूंत ५४ धावा! सूर्यकुमार यादवचं वादळी पुनरागमन; मुशीर खानचेही अर्धशतक.....या सामन्यात पाँडिचेरीने महाराष्ट्रासमोर २०५ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण या लक्ष्याचा पाठलाग करताना महाराष्ट्राला २० षटकात ५ बाद १८९ धावाच करता आल्या. पाँडिचेरीकडून गोलंदाज बादल रावतने विजयात मोलाचा वाटा उचलला..महाराष्ट्राकडून कर्णधार पृथ्वी शॉ आणि अर्शिन कुलकर्णी यांनी डावाची सुरुवात केली. अर्शिनने आक्रमक सुरुवात दिली, पण खेळपट्टीवर स्थिरावल्यानंतर त्याने विकेट गमावली. तो १८ चेंडूत ३३ धावा करून बाद झाला, त्याला बादल रावतने बाद केले. त्यानंतर साहिल पारखनेही आक्रमक खेळ केला. त्याने अर्धशतकही साजरे केले. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आशा उंचावल्या होत्या. मात्र मोक्याच्या क्षणी त्यालाही रावतने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. त्याने २९ चेंडूत ५७ धावांची खेळी केली. पृथ्वी शॉ यालाही २५ चेंडूत ३२ धावांवर रावतने बाद केले. .रामकृष्ण घोष (१) आणि किरण चोरमाळे (११) हे देखील स्वस्तात बाद झाले. त्यानंतर मात्र राहुल त्रिपाठी आणि सुरज शिंदे यांना आवश्यक धावगतीनुसार धावा करता आल्या नाहीत, त्यामुळे अखेर महाराष्ट्राला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्रिपाठी २७ चेंडूत ३५ धावांवर नाबाद राहिला, तर सुरज शिंदे १३ चेंडूत १६ धावांवर नाबाद राहिला.पाँडिचेरीकडून गोलंदाजी करताना बादल रावतने ३ विकेट्स घेतल्या, तर राघव गोयलने १ विकेट घेतली..Syed Mushtaq Ali T20 Trophy: मुंबईने दुसऱ्यांदा जिंकले विजेतेपद ! फायनलमध्ये मध्यप्रदेश पराभूत; पाहा सर्व विजेते अन् उपविजेते.तत्पुर्वी पाँडिचेरीने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ९ बाद २०४ धावा केल्या होत्या. पाँडिचेरीने सलामीवीर राघवनची विकेट लवकर गमावली. त्याला ६ धावांवरच मुकेश चौधरीने बाद केले. पण त्यानंतर पुगाझेंडी आकाश याने जोरदार फटकेबाजी केली. त्याने केवळ १४ चेंडूत ५ चौकार आणि ३ षटकारांसह ४२ धावा ठोकल्या. त्याला सलामीवीर भानू आनंदनेही चांगली साथ दिली. आकाशला विकी ओत्सवालने पायचीत करत मोठा अडथळा दूर केला. पाँडिचेरीचा कर्णधार अमन खानही ७ धावांवर बाद झाला. भानू आनंद २७ चेंडूत ४६ धावा करून माघारी परतला. पण नंतर परमीश्वरन शिवरामनने २१ चेंडूत ४६ धावांची, तर शशांक सिंगने २० आणि सागर त्रिवेदीने २१ धावांची खेळी केली.महाराष्ट्राकडून मुकेश चौधरी, विकी ओत्सवाल आणि प्रशांत सोळंकी यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तनय संघवीने १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.