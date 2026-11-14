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Syed Mushtaq Ali Trophy: मोठा उलटफेर! पाँडिचेरीने दिला पृथ्वी शॉच्या महाराष्ट्राच्या संघाला पराभवाचा धक्का

SMAT 2026 Upset: Pondicherry Defeats Maharashtra: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ स्पर्धा सुरू झाली असून पहिल्याच सामन्यात महाराष्ट्राला मोठा धक्का बसला आहे. पहिल्या सामन्यात महाराष्ट्राला पाँडिचेरीने पराभूत केले आहे.
Maharashtra Suffers Surprise Loss to Pondicherry in SMAT 2026

Maharashtra Suffers Surprise Loss to Pondicherry in SMAT 2026

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Maharashtra Suffers Surprise Loss to Pondicherry in SMAT 2026: सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२६ ला शनिवारी (१४ नोव्हेंबर) सुरुवात झाली असून पहिल्या फेरीत महाराष्ट्राचा सामना पाँडिचेरीविरुद्ध झाला.

या सामन्यात पाँडिचेरीने मोठा उलटफेर केला असून तुलनेने बलाढ्य असलेल्या महाराष्ट्र संघाला १५ धावांनी पराभवाचा धक्का दिला. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी या स्पर्धेची सुरुवात निराशाजनक राहिली आहे.

Maharashtra Suffers Surprise Loss to Pondicherry in SMAT 2026
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