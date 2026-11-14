Suryakumar Yadav and Musheer Khan Star as Mumbai beat Hyderabad: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर कर्णधारपद गेलं... भारतीय संघातील स्थानही गेलं... त्यानंतर मुंबईच्या रणजी करंडक स्पर्धेसाठीच्या संघातही स्थान नाही मिळाले.. अशा परिस्थितीतही सूर्यकुमार यादव आपल्या ध्येयापासून डगमगला नाही. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत मुंबई संघाचे नेतृत्व करताना त्याने पहिल्याच सामन्यात वादळी अर्धशतक झळकावले. त्याने १५ चेंडूंत अर्धशतक झळकावताना चौकार-षटकारांची आतषबाजी केली. हैदराबादच्या गोलंदाजांचा त्याने अक्षरशः पालापाचोळा केला..हैदराबादने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकांत १७२ धावा केल्या. मुंबईच्या मॅक्सवेल स्वामिनाथनने २३ धावांत ३ विकेट्स घेतल्या. त्याला शिवम दुबे ( २-३१) व साईराज पाटील ( २-२७) यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेत उत्तम साथ दिली. हैदराबादच्या अभिरथ रेड्डीने सर्वाधिक ३५ धावा केल्या. कोडिमेला हिमतेजा ( २५) व चमा मिलिंद ( २२) यांनी हातभार लावला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.India Test Squad vs NZ: भारताच्या कसोटी संघात महत्त्वाचा बदल! कुलदीप यादव OUT, वन डे गाजवणारा गोलंदाज IN; पण, नेमकं काय घडलं?.लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईला ४१ धावांवर पहिला धक्का बसला. अंगकृश रघुवंशी १३ चेंडूंत २७ धावांची खेळी करून बाद झाला. हार्दिक तामोरेनेही २२ धावांची खेळी केली. मुशीर खान व सूर्यकुमार यादव यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ६५ धावांची खेळी करताना मुंबईचा विजय पक्का केला. मुशीरने २४ चेंडूंत ६ चौकार व ६ षटकारांसह ५१ धावांची वादळी खेळी केली आणि त्यानंतर सूर्यकुमार बरसला..सूर्याने १५ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. त्याच्या खेळीत ६ चौकार व ५ षटकारांचा समावेश होता. सहा महिन्यानंतर क्रिकेटच्या मैदानावर परतलेल्या सूर्याने पहिलाच सामना गाजवला. सूर्या २१ चेंडूंत ६० धावांवर नाबाद राहिला, तर शिवमने ५ चेंडूंत नाबाद १३ धावा करून संघाला १३.१ षटकांत विजय मिळवून दिला. मुंबईने ३ बाद १७४ धावा करून ७ विकेट्स राखून हैदराबादला नमवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.