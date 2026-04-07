विराट कोहलीला धुरंधर चित्रपट पाहून काय वाटलं? स्पेशल पोस्ट करत म्हणाला, 'मी भारतात कधीच याआधी...'

भारताचा आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूचा माजी कर्णधार विराट कोहली आजकाल सोशल मीडियावर फारसा सक्रिय नसतो. फार क्वचित तो वैयक्तिक पोस्ट करताना दिसतो. मात्र नुकतीच त्याने आदित्य धर (Aditya Dhar) दिग्दर्शित धुरंधर (Dhurandhar) चित्रपटाबाबत केलेली पोस्ट चर्चेत आली आहे. .रणवीर सिंगची (Ranveer Singh) मुख्य भूमिका असलेला धुरंधर हा चित्रपट गेल्यावर्षी बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड हिट झाला. हा चित्रपट ब्लॉकबस्टर ठरल्यानंतर त्याचा पुढचा भाग यावर्षी १९ मार्च रोजी 'धुरंधर: द रिव्हेंज' या नावाने प्रदर्शित झाला. जवळपास ४ तासांचा असलेला हा चित्रपटही सध्या बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. आत्तापर्यंत अनेकांनी या चित्रपटाचे भरभरून कौतुक केले आहे. या चित्रपटानेही मोठी कमाई केली आहे.आता हा चित्रपट प्रदर्शित होऊन आता चौथ्या आठवड्यातही थिअटरमध्ये सुरू आहे. अशातच नुकताच विराट कोहली आणि त्याची पत्नी अनुष्का शर्मा (Virat Kohli and Anushka Sharma) यांनीही हा चित्रपट पाहिला..त्यानंतर विराटने इंस्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट केली आहे की 'मी आज हा चित्रपट पाहिला आणि मी हे बोलण्याचं धाडस करतो की याआधी भारतात बनलेला चित्रपटाबाबत असा अनुभव मी घेतला नव्हता. या चित्रपटातून सर्वप्रकारच्या भावना उफाळून येतात आणि मी जवळपास ४ तासात एकदाही हललो नाही. आदित्य धर, तू जे काही निर्माण केलं आहेस, त्यातून तुझी प्रतिभा आणि तुझे प्रयत्न दिसून येतात. तुम्हाला सलाम. तू जिनियस आहेस. सर्वच कलाकारांनी त्यांच्या भूमिका उत्तम साकारल्या आहेत, पण रणवीर सिंग तू खरोखर या चित्रपटात लक्ष वेधतो. तुझं काम अफलातून आहे. अगदीच मस्त.'.याशिवाय अनुष्का शर्मानेही या चित्रपटाचे भरभरून कौतुक केले आहे. तिनेही तिच्या पोस्टमध्ये आदित्य धरसह चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये असलेल्या रणवीर सिंग, आर माधवन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपल यांचेही कौतुक तिने केले आहे. त्यांच्या पोस्टनंतर आदित्य धरनेही त्यांचे आभार मानले आहेत..दरम्यान, विराट सध्या इंडियन प्रीमियर लीगचा (IPL) १९ वा हंगाम खेळण्यात व्यस्त आहे. त्याने पहिल्याच सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध अर्धशतक करत दमदार सुरुवात केली होती. दुसऱ्या सामन्यात मात्र चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध त्याने २८ धावा केल्या आहेत.