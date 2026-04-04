IPL 2026 : मुंबई इंडियन्सची हार अन् कर्णधार सूर्यकुमार यादवने कुणावर फोडले खापर? म्हणतो कसा...

Why Mumbai Indians lost match analysis by captain SKY? मुंबई इंडियन्सला इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये शनिवारी दिल्ली कॅपिटल्सकडून हार पत्करावी लागली. मुंबईच्या फलंदाजांना आज साजेशी कामगिरी करता आली नाहीच, शिवाय दिल्लीच्या गोलंदाजांप्रमाणे मुंबईच्या खेळाडूंना प्रभावी मारा करता आला नाही. हार्दिक पांड्याच्या अनुपस्थितीत सूर्यकुमार यादवने ( Suryakumar Yadav) आजच्या सामन्यात नेतृत्व केले. मुंबई इंडियन्सचे १६३ धावांचे लक्ष्य दिल्ली कॅपिटल्सने ४ बाद १६४ धावा करून १८.१ षटकांत पार केले. .मुंबईकडून रोहित शर्मा ( ३५) , सूर्यकुमार ( ५१) व नमन धीर ( २८) हे चांगले खेळले. दिल्लीच्या समीर रिझवीने ९० धावांची वादळी खेळी करून मॅच एकतर्फी केली. त्याला पथूम निसंकाची ( ४४) व डेव्हिड मिलरची ( २८) चांगली साथ मिळाली. .मी स्वतःवर खूप मेहनत घेतली- समीरसामनावीर ठरलेला समीर रिझवी म्हणाला, "मी स्वतःवर खूप मेहनत घेतली. मी माझ्या उणिवांवर काम केले; वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध माझी कामगिरी तितकीशी चांगली नव्हती, त्यामुळे गेल्या वर्षभरात मी त्या बाबीवर विशेष मेहनत घेतली. मी परिस्थितीनुसार खेळण्याचा प्रयत्न करतो, पुरेसा वेळ घेतला, खेळपट्टीवर स्थिरावलो आणि त्यानंतर माझे फटके खेळले. मी चेंडूवर शक्य तितका जास्त वेळ नजर ठेवण्याचा प्रयत्न केला. गेल्या सामन्यातही मी अगदी तसेच केले होते.".राखीव खेळाडूंची ताकद - अक्षर पटेलDC चा कर्णधार अक्षर पटेल म्हणाला,"ट्वेंटी-२० मध्ये लवचिकता आवश्यक असते. जर तुमच्याकडे कोणत्याही क्रमांकावर फलंदाजी करू शकणारे खेळाडू असतील आणि खेळपट्टी वेगळी असेल व तुम्ही त्या खेळाडूचा वापर करू शकत असाल, तर तुम्हाला मोकळ्या मनाने विचार करावा लागतो. केवळ एखाद्याला फलंदाजीच्या क्रमात वर पाठवल्याने गोष्टी जुळून येतीलच असे नाही. आशुतोष चांगला खेळत आहे, पण तुम्ही गरजेनुसार खेळाडूची निवड करता. आमच्या राखीव खेळाडूंची ताकद किती चांगली आहे हे दिसून येते. आम्हाला एका वेळी एकाच सामन्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.".१५-२० धावा कमी पडल्या - सूर्यासूर्यकुमार यादव म्हणाला,"ही चांगली खेळपट्टी होती.आम्हाला मात्र ती संथ असेल अशी अपेक्षा होती. आमची धावसंख्या १५-२० धावांनी कमी पडली; अर्थात, त्यांच्या गोलंदाजांचे आणि रिझवीचे श्रेय मला हिरावून घ्यायचे नाही. रिझवीला याचे मोठे श्रेय जाते; त्याने आम्हाला सामन्यात पुनरागमन करण्याची संधीच दिली नाही. खेळपट्टीमध्ये फारसा बदल झाला नाही; त्यांनी परिस्थितीचा अचूक अंदाज घेतला आणि अप्रतिम फलंदाजी केली. प्रथम फलंदाजी करताना, सरासरी धावसंख्या असे काही निश्चित नसते. १८०-१८५ धावा ही एक चांगली धावसंख्या ठरेल, असे आम्हाला वाटले होते. मी आणि नमन अगदी चुकीच्या वेळी बाद झालो. गोलंदाजीच्या बाबतीत असे काही दिवस येतातच.".