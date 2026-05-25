Viral Video: क्रिकेटर विरुद्ध टेनिस स्टार! संजू सॅमसन-बोपण्णाच्या भन्नाट चॅलेंजचा Video Viral

Sanju Samson and Rohan Bopanna's Fun Sports Challenge: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) २०२६ हा चेन्नई सुपर किंग्सचा(CSK) सलामीवीर संजू सॅमसनसाठी(Sanju Samson)उत्कृष्ट ठरला. आयपीएल २०२६ च्या हंगामापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्सने मोठी ट्रेड डील करत राजस्थान रॉयल्समधून संजू सॅमसनला आपल्या संघात सामील करून घेतले. या बदल्यात चेन्नईने रवींद्र जाडेजा आणि सॅम करन यांना राजस्थानकडे सोपवले..या हंगामात संजूने धडाकेबाज फलंदाजी करत १४ सामन्यांमध्ये ४७७ धावा केल्या. त्याने दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध नाबाद ११५ धावांची शानदार खेळी करत सर्वांचे लक्ष वेधले. आता संजूचा एक मजेशीर चॅलेंजचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..सध्या विम्बल्डनने आपल्या यूट्यूब चॅनलवर एक मजेशीर व्हिडिओ शेअर केला आहे. 'द रोल रिव्हर्सल चॅलेंज पार्ट १' असे या व्हिडिओचे नाव आहे. या व्हिडिओमध्ये भारताचा क्रिकेटपटू आणि चेन्नई सुपर किंग्सचा सलामीवीर संजू सॅमसन आणि टेनिसपटू रोहन बोपण्णा एकत्र दिसत आहेत..या व्हिडिओमध्ये बोपण्णा आणि संजू यांच्यात क्रिकेट आणि टेनिसचा मजेशीर चॅलेंज खेळण्यात आला. सुरुवातीला हे चॅलेंज अगदी साधं वाटत होतं, मात्र दोघांच्याही उत्साहामुळे या खेळाला एका अटीतटीच्या सामन्याचं स्वरूप आलं. टेनिस चेंडूने खेळल्या जाणाऱ्या या क्रिकेटमध्ये संजूने आपल्या फलंदाजीची झलक दाखवली. तो सहजपणे धावा करत होता. सुरुवातीला बोपण्णाने वाईड चेंडू टाकत खेळाची सुरुवात केली. मात्र त्यानंतर संजूने चौकार आणि षटकार लगावत चांगली फलंदाजी केली..संजूची फलंदाजी पाहिल्यानंतर रोहन बोपण्णाने चॅलेंज अधिक रंगतदार करण्यासाठी आणखी वेगवान गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने ताशी १०१ किमी वेगाने चेंडू टाकत संजूला क्लीनबोल्ड केले. एवढंच नाही तर पुढचा चेंडू त्याने तब्बल १३१ किमी प्रतितास वेगाने टाकला. बोपण्णाचा हा वेग पाहून संजू देखील आश्चर्यचकित झाला..IPL 2026, MI vs RR: राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफमध्ये दाखल! मुबंई इंडियन्स हरली अन् पंजाब - कोलकाताचंही स्वप्न तोडलं.यानंतर बोपण्णाची फलंदाजी करण्याची वेळ आली आणि खेळात आणखी मजा आली. पहिलाच चेंडू तो चुकला आणि चेंडू थेट त्याच्या पॅडला जाऊन लागला. मात्र त्यानंतर त्याने चौकार मारत जोरदार पुनरागमन केले. बोपण्णाने ६ चेंडूंमध्ये ४ चौकार लगावत दमदार फलंदाजी केली. शेवटी या मजेशीर चॅलेंजमध्ये कोणताही विजेता ठरला नाही. मात्र क्रिकेट आणि टेनिसच्या या दोन दिग्गजांना एकत्र खेळताना पाहून चाहते मात्र आनंदित झाले.