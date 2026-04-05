'मी परदेशी खेळाडू नाही, मला का...' CSK vs RCB सामन्याआधी विराट कोहलीचा Video चर्चेत

Virat Kohli viral video: आयपीएल 2026 च्या हंगामात आज 8 दिवसानंतर विराट कोहलीची रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू मैदानात उतरणार आहे. हंगामाची सुरुवात गतविजेत्या बंगळुरू आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात झाली होती. हंगामाच्या सुरुवातीलाच रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने विजयाने आपल्या हंगामाची सुरुवात केली आहे. त्यात विराट कोहलीने 38 चेंडूत 69 धावांची तुफानी खेळी करून संघाला विजय मिळवून दिला होता. आज हंगामाच्या दुसऱ्या सामन्यासाठी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि 5 वेळेचा विजेता संघ चेन्नई सुपर किंग्ज आमने सामने असणार आहेत. सामन्याच्या अगोदर अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. असाच एक विराट कोहलीचा मी विदेशी खेळाडू नाही असा म्हणतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..झालं असं की मिस्टर नॅग्स म्हणून ओळखला जाणारा दानिश सैत आणि विराट कोहलीचा एक व्हिडिओ सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. आयपीएल २०२६ साठी बंगळुरूमध्ये पाचवा खेळाडू सामील झाल्याबद्दल दानिश सैतने विराटला चिडवले आणि तो खळखळून हसला. त्याच्या सोबत करण्यात आलेला विनोद त्याला समजला, कारण तो अलिकडल्या काही काळात मुले आणि पत्नीसोबत लंडनमध्ये फिरताना दिसला..भारतात तो क्रिकेट खेळायला आल्यावरच जास्त दिसतो, परंतु बऱ्याचदा तो भारताच्या बाहेर फिरताना अनेकदा दिसला आहे, यामुळे त्याचा हा विनोद विराटला चांगलाच समजला. तो इतक्या दिवस परदेशात राहिल्यामुळे चाहत्यांनी देखील हा व्हिडिओ शेअर करायला सुरुवात केली आणि काही वेळातच तो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला..विराट कोहलीला या गोष्टीचं वाईट वाटलं नाही उलट तो या संपूर्ण व्हिडिओत हसताना दिसला. विराटला बोलताना दानिश सैतने आपली प्रसिद्ध मिस्टर नग्न असलेली भूमिका साकारली आहे. हा विनोद झाल्यानंतर चांगलाच हशा पिकला. या सगळ्यावर कोहली सुद्धा खळखळून हसला..दानिशच्या या मजेशीर विनोदावर विराट कोहली उत्तर देताना म्हणाला याच उत्तर परदेशी खेळाडू देतील त्यानां विचार. पुढे तो डोळे मोठे करत दानिशला म्हणाला मी काय तुला परदेशी खेळाडू वाटतोय का की तू मला हा प्रश्न विचारतोय? असं म्हणत त्याने त्याच्याकडे पाहिलं आणि दोघेही हसू लागले. हा विनोद विराट कोहलीच्या चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरला. काही क्षणातच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आणि यावर चाहते मजेशीर कमेंट देखील करत आहेत..विराट या व्हिडिओत AI बद्दल देखील बोलला. या व्हिडिओमध्ये विराटने केवळ AI वरच नाही तर त्याच्या हेअरकट्स सोशल मीडियावरील अफवा आणि 'सँडलवुड'मधील पदार्पणाबाबतही गप्पा मारल्या. चाहत्यांना त्याचा हा वेगळा अंदाज चांगलाच आवडला आहे. आज रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि चेन्नईचा सामना होणार आहे. विराट या सामन्यात कस खेळतो यावर सगळ्याच लक्ष असेल.