Ravichandran Ashwin: अश्विनची मोठी भविष्यवाणी! ‘हा’ खेळाडू जिंकणार ऑरेंज कॅप; म्हणाला 'जर त्याला ओपनिंगला...'

IPL 2026: आयपीएल 2026 चा हंगाम आजपासून सुरू होतोय, १० संघ, १३ ठिकाणे आणि ७० सामने खेळले जातील. गतविजेत्या RCB अन् सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) यांच्या सामन्याने हंगामची सुरुवात होणार आहे. विराट कोहलीची बंगळूर यावर्षी मॅच जिंकून हंगामची सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करतील, तर हैदराबादचा रेकॉर्ड जबरदस्त आहे. आजपर्यंत RCB आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात आतापर्यंत 26 सामने झालेत ज्यात सनरायझर्स हैदराबादने 14 वेळा विराटच्या बंगळूरला हरवल आहे. त्याउलट रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूरने (RCB )11 वेळा सनरायझर्स हैदराबादला हरवलं. या दोन संघांमधील सामने बऱ्याचदा मोठ्या धावसंख्येचे राहिलेत. आयपीएल सुरू होण्याअगोदर अनेक दिग्गज आपल्या प्रतिक्रिया देत असतात, आणि आता माजी क्रिकेटपटू रविचंद्रन अश्विनने ऑरेंज कॅप कोण जिंकणार हे त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर सांगितल..आयपीएलया हंगामची सुरुवात 2008 पासून झाली होती, आणि आतापर्यंत असे दोनच संघ आहेत ज्यांना जेतेपद जिंकता आलेल नाही, ते म्हणजे पंजाब किंग्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स. २०२५ मध्ये अक्षर पटेलच्या नेतृत्वाखाली संघाने सुरुवात तर चांगली केली होती, पण नंतर त्यांना सामने जिंकण्यात यश मिळाल नाही..IPL 2026: आयपीएलचा धूमधडाका आजपासून; १० संघ, १३ ठिकाणे, ७० साखळी सामन्यांची मेजवानी.दिल्ली कॅपिटल्स पाचव्या स्थानावर राहिली होती. केएल राहुलने त्या हंगामात चांगली फलंदाजी केली होती. असे अनेक सामने होते ज्यात तो चांगला खेळला होता. तरीही त्याला सलामीला पाठवल नाही. अश्विनने आपल्या यूट्यूब व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे की केएल राहुलने सलामीला फलंदाजी करावी. जर त्याला सलामीला पाठवलं तर त्याला ऑरेंज कॅप मिळेल. त्याच्यासोबत पथुम निसांकाला पाठवा..अश्विन एवढ्यावरच थांबला नाही, तर दिल्लीने आपला संघ जितका साधा ठेवता येईल तसा ठेवावा. आणखी पुढे तो म्हणाला आशुतोष शर्मा चांगला खेळला होता, पण त्यानंतर त्याला संघात जागा दिली नाही, आणि अचानक समीर रिझवीला एक सामना खेळवला. एवढच नाही तर तो गोलंदाजीवर पण बोलला, नटराजनला मी जेव्हा बघितलं त्याचा वेग कमी झाला होता..आशा आहे तो आयपीएल २०२६ च्या हंगामात चांगलं खेळल. त्याचबरोबर लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव अक्षर पटेल बरोबरच औकिब नबी देखील आहे. एकंदरीत दिल्लीचा संघ चांगला आहे. त्यांच्याकडे प्लेऑफमध्ये पोहचण्याची संधी आहे. दिल्ली या हंगामात चांगली खेळली तर जेतेपद मिळवण्याची संधी आहे.