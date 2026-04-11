Mukul Chaudhary: 'मी जेलमध्ये गेलो, पण कधीही फ्रॉड केला नाही...', मुकूल चौधरीला क्रिकेटर बनवण्यासाठीचा वडिलांनी सांगितला संघर्ष

आयपीएल करिअरच्या तिसऱ्या सामन्यात लखनौकडून धुमाकूळ घालणारा खेळाडू मुकूल चौधरीने आपल्या फलंदाजीने कोलकताच्या हातातून सामना हिसकावत आपली ओळख निर्माण केली. त्याने मिळवून दिलेल्या विजयामुळे त्याला या हंगामात नवीन फिनिशर अशी ओळख मिळाली आहे. ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर गुरुवारी लखनौ आणि कोलकता यांच्यातील सामन्यात मुकूलने २७ चेंडूत नाबाद वादळी ५४ धावांची खेळी केली, त्यात त्याने २ चौकार आणि ७ षटकार मारले. .१६व्या षटकात सात बाद १२८ अशी लखनौ संघाची अवस्था झालेली असताना मुकूलने सामना फिरवला. त्याच्या यशानंतर अनेक नवीन नवीन गोष्टी समोर येत आहेत. मुकूलचे वडील दिलीप चौधरी यांनी 'टाइम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना सांगितले की, त्याला क्रिकेटर बनण्यासाठी मी कर्ज घेतलं, आणि एकदा जेलमध्ये देखील जाऊन आलो..पुढे बोलताना दिलीप म्हणाले, २००३ मध्ये माझं लग्न झालं. त्यावेळीच मी विचार केला होता की मला मुलगा झाल्यावर मी त्याला क्रिकेटर बनवेल. पुढच्या वर्षी मला मुलगा झाला. मी विचार करायचो दुसऱ्यांचे मुलं क्रिकेटर होऊ शकतात तर माझा मुलगा का नाही. मी नोकरी तर सोडलीच पण घरातील हिस्साही विकला होता. जयपूरमधील अरावली प्रशिक्षण शिबिरात त्याला प्रशिक्षण दिलं..जेलमध्ये जाव लागल पैशांची अडचण आल्यावर मुकूलच्या वडिलांनी घर विकलं. त्यातून त्यांना २१ लाख रुपये मिळाले. त्यानंतर त्यांनी व्यवसाय करायचा असं ठरवलं. हॉटेलचा व्यवसाय करण्यासाठी त्यांनी कर्ज काढलं. या कर्जामुळे त्यांना हप्ते देखील भरायचे होते, परंतु वेळेवर हप्ता त्यांना भरता आला नाही, त्यामुळं त्यांना जेलमध्ये जाव लागल. तरीही ते म्हणाले मी कधीही फसवणूक केली नाही. या सगळ्या घटनेमुळे नातेवाईकांनी साथ सोडली, टोमणे मारले. .काही जण म्हणायचे तू तुझं तर आयुष्य बर्बाद केलंस, पण तुझ्या मुलाला तरी वाचव. या सगळ्यामुळे मी कधी हार मानली नाही, असं ते म्हणाले. त्यांच्या या संघर्षाला यश मिळालं आणि लखनऊ सुपर जायंट्सने मुकूलला 2.60 कोटी रुपये देऊन आपल्या ताफ्यात सामील करून घेतलं. लखनऊ सुपर जायंट्सचा पुढचा सामना उद्या म्हणजेच १२ एप्रिलला गुजरातविरुद्ध दुपारी ३.३० वाजता लखनऊ येथे होणार आहे.