Ravichandran Ashwin:"कुठून येता राव तुम्ही?" चाहत्याने चेन्नईच्या प्रशिक्षकपदावरून डिवचताच, अश्विन भडकला, , 'जोपर्यंत धोनी तिथे आहे...'

Fan Questions Ashwin on CSK Coach Role: भारताचा स्टार खेाडू रविचंद्रन अश्विन(Ravichandran Ashwin) हा नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असतो. मात्र यावेळी त्याने एका चाहत्याला दिलेल्या उत्तरामुळे सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.भारताचा उजव्या हाताचा ऑफ-स्पिन गोलंदाज आणि अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याने क्रिकेटमध्ये आपली वेगळी ओळख निर्माण केली, असा रविचंद्रन अश्विन अनेक विक्रमांचा मालक आहे. आपल्या फिरकीच्या जोरावर त्याने भारतीय संघाला अनेक सामने जिंकून दिले आहेत..अश्विनने जरी क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली असली तरी तो अजूनही क्रिकेटशी जोडलेला आहे आणि विविध विषयांवर आपली प्रतिक्रिया देत असतो. अश्विनने आपल्या आयपीएल कारकिर्दीची सुरुवात चेन्नई सुपर किंग्सकडून केली. त्याला खरी प्रसिद्धीही चेन्नई संघातूनच मिळाली..त्यानंतर त्याने किंग्ज इलेव्हन पंजाब, दिल्ली कॅपिटल्स आणि राजस्थान रॉयल्सचे प्रतिनिधित्व केले. ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्याने आयपीएलमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्याच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे त्याला २०१४ मध्ये अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते..आयपीएल २०२६ दरम्यानही अश्विन सोशल मीडियावर खूप सक्रिय दिसला. तो अनेकदा विविध विषयांवर मत व्यक्त करत होता. मात्र आता तो चर्चेत आला आहे एका चाहत्याला दिलेल्या उत्तरामुळे. झालं असं की, चेन्नई सुपर किंग्सने पुढील मुख्य प्रशिक्षक म्हणून अश्विनची नियुक्ती करावी, असे सुचवणाऱ्या एका चाहत्याला अश्विनने मार्मिक उत्तर दिले. हा हंगाम चेन्नईसाठी अत्यंत निराशाजनक ठरला. पाच वेळा विजेतेपद जिंकणाऱ्या चेन्नई सुपर किंग्सला यावेळी प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवता आले नाही. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली संघाची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झाली नाही..या हंगामात चेन्नईला दुखापतींचाही मोठा फटका बसला. सुरुवातीलाच एमएस धोनी दुखापतीमुळे बाहेर पडला आणि संपूर्ण हंगामात मैदानात उतरू शकला नाही. चेन्नईने १४ साखळी सामन्यांपैकी केवळ ६ सामने जिंकले. त्यामुळे आयपीएल २०२७ आधी संघ आणि सपोर्ट स्टाफमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..या चर्चेदरम्यान एका चाहत्याने एक्सवर लिहिले की, "प्रशिक्षकाची भूमिका कोणीही स्वीकारो, पण ती रविचंद्रन अश्विनने स्वीकारू नये. तो त्याच्या यूट्यूब चॅनलसाठी सामन्यापूर्वी आमच्या प्लेइंग इलेव्हनची घोषणा करेल." अश्विन स्वतःचे यूट्यूब चॅनल चालवतो आणि त्यावर तो नियमित क्रिकेट विश्लेषण करतो. संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन आणि रणनीती यावर तो अनेकदा बोलताना दिसतो..IPL मध्ये 'धोनी युगाचा' आज शेवट होणार? चर्चेला उधाण; घरातील अखेरच्या सामन्यापूर्वी ऋतुराजला Dhoni ने काय दिला सल्ला?.या टीकेला उत्तर देताना अश्विनने आपल्या खास शैलीत भन्नाट प्रत्युत्तर दिले. तो म्हणाला, "मी तुमच्याशी पूर्णपणे सहमत आहे. मी ११ खेळाडूंची घोषणा करेन आणि विरोधी संघाला आमच्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीच्या योजनाही सांगेन. मग भ्रष्टाचारविरोधी पथक माझी चौकशी करेल आणि आम्ही सामना हरू. तुम्हाला क्रिकेटचे नियम माहिती आहेत का? कुठून येता राव तुम्ही? आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, जोपर्यंत संघात एमएस धोनी आहे, तोपर्यंत दुसऱ्या कोणाचा विचार तरी कसा करू शकता?" अश्विनने यापूर्वीही अनेकदा चेन्नई सुपर किंग्सला पाठिंबा दिला आहे. मात्र यावेळी त्याने दिलेल्या या मजेशीर उत्तरामुळे तो पुन्हा चर्चेत आला आहे.