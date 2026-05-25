"सकाळी उठले अन् पायाखालची जमीन सरकली..." विराट कोहलीच्या चाहत्यांच्या 'त्या' कृत्यामुळे ट्रेविस हेडची पत्नी हादरली!

Virat Kohli Fans Shock Travis Head's Wife With Controversial Act: आयपीएल २०२६(IPL) मध्ये २२ मे रोजी सनरायझर्स हैदराबाद(SRH) आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू(RCB) यांच्यात सामना खेळला गेला. या सामन्यानंतर बंगळुरूचा स्टार खेळाडू विराट कोहली(Virat Kohli) आणि सनरायझर्स हैदराबादचा ट्रेविस हेड यांच्या वर्तनाने संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले होते..सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघांचे खेळाडू एकमेकांशी हस्तांदोलन करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी ट्रेविस हेडने देखील विराट कोहलीसोबत हात मिळवण्यासाठी हात पुढे केला, मात्र विराटने त्याच्याकडे दुर्लक्ष करत त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या खेळाडूशी हस्तांदोलन केले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. मात्र आता यासंदर्भात आणखी एक बातमी समोर आली आहे..ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू ट्रेविस हेड आणि त्याची पत्नी जेसिका यांना विराट कोहलीसोबतच्या वादानंतर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंग आणि शिवीगाळ सहन करावी लागली. हैदराबाद आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्या सामन्यादरम्यान विराट कोहली आणि ट्रेविस हेड यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली होती. त्यानंतर विराटने ट्रेविस हेडसोबत हस्तांदोलन केले नव्हते..या घटनेनंतर ट्रेविस हेड आणि त्याची पत्नी जेसिका यांना सोशल मीडियावर टीकेचा सामना करावा लागला. याबाबत खुलासा करताना जेसिका म्हणाली की, "मी सकाळी उठले तेव्हा सोशल मीडियावर प्रचंड टीका आणि अपमानास्पद संदेश आले होते. आम्ही सध्या ठीक आहोत, मात्र माझ्या मित्रांवर आणि कुटुंबीयांवरही टीकात्मक हल्ले केले जात आहेत." असे जेसिकाने ऑस्ट्रेलियन मीडिया आउटलेट 'द अॅडव्हर्टायझर'ला सांगितले..पुढे बोलताना ती म्हणाली की, "मला वाटते की खेळामध्ये मानसिक आरोग्य, दृष्टिकोन आणि एकमेकांशी कसे बोलले जाते याबद्दल गंभीर चर्चा होणे गरजेचे आहे. खेळ हा प्रत्येकाचा आवडता विषय असतो, पण खेळामागे खरी माणसं आणि त्यांची कुटुंबं असतात हे लोकांनी लक्षात ठेवायला हवे.".'मी परदेशी खेळाडू नाही, मला का...' CSK vs RCB सामन्याआधी विराट कोहलीचा Video चर्चेत .ट्रेविस हेड आणि त्याच्या पत्नीला चाहत्यांकडून अशा प्रकारच्या टीकेचा सामना करण्याची ही पहिली वेळ नाही. २०२३ च्या वनडे विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात ट्रेविस हेडने शतक झळकावत भारताचे विजेतेपदाचे स्वप्न भंग केले होते. त्यानंतरही त्यांना सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला होता. "विश्वचषकानंतर झालेल्या गैरवर्तनाची ही पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती असल्यासारखं वाटत आहे," असेही जेसिका म्हणाली.