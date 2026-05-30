Kumar Sangakkara: 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भारतीय संघासाठी तयार? कुमार संगकारांचे मोठे विधान चर्चेत म्हणाला त्याला संधी नाही दिली तर...

Is Vaibhav Suryavanshi Ready for Team India?: इंडियन प्रीमियर लीग(IPL) 2026 च्या विजेतेपदाच्या शर्यतीतून राजस्थान रॉयल्स(RR) शुक्रवारी झालेल्या दुसऱ्या क्वालिफायर सामन्यानंतर बाहेर पडला. या सामन्यात त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आणि त्याचबरोबर त्यांचे आयपीएल 2026 मधील आव्हान संपुष्टात आले. या सामन्यात राजस्थानकडून 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने(Vaibhav Suryavanshi) पुन्हा एकदा आपल्या बॅटची ताकद दाखवत 96 धावांची शानदार खेळी केली..राजस्थान रॉयल्सचे यंदाचे ट्रॉफी जिंकण्याचे स्वप्न भंगले असले, तरी या हंगामात वैभवने आपल्या कामगिरीने स्वतःची प्रतिभा सिद्ध केली आहे. सामन्यानंतर राजस्थान रॉयल्सचे मुख्य प्रशिक्षक कुमार संगकारा यांनी आपल्या खेळाडूंनी क्वालिफायर-2 पर्यंत मजल मारल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले..संगकारा म्हणाले की, "आमच्या खेळाडूंचा मला अभिमान आहे. त्यांनी क्वालिफायर-2 पर्यंत मजल मारली. त्यांच्या चिकाटीबद्दल मला प्रचंड अभिमान वाटतो." सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांना वैभव सूर्यवंशी भारतीय वरिष्ठ संघात पदार्पण करण्यास तयार आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना संगकारा यांनी स्पष्ट शब्दांत उत्तर दिले आणि एक रंजक प्रतिक्रिया देखील दिली..2011 पासून राजस्थान संघाशी जोडले गेलेले कुमार संगकारा वैभवबद्दल बोलताना म्हणाले की, "एखाद्या खेळाडूला जोपर्यंत तुम्ही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये संधी देत नाही, तोपर्यंत तो त्या स्तरासाठी तयार आहे की नाही हे निश्चितपणे सांगता येत नाही. मात्र सूर्यवंशीला संघात संधी मिळायलाच हवी.".पुढे संगकारा म्हणाले की, "या आयपीएलमध्ये मी त्याला जगातील काही सर्वोत्तम गोलंदाजांची धुलाई करताना पाहिले आहे. मला वाटते, जोपर्यंत एखादा खेळाडू त्या स्तरावर खेळत नाही तोपर्यंत तो तयार आहे की नाही हे कळत नाही. पण त्याने जगातील अनेक दर्जेदार गोलंदाजांविरुद्ध उत्कृष्ट कामगिरी करून दाखवली आहे. ते पाहता तो कोणत्याही आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे, याची मला खात्री आहे."ते पुढे म्हणाले की, "त्याला लवकरात लवकर भारतीय संघात बोलावले जाईल. तो खूप परिपक्वतेने फलंदाजी करत आहे. या हंगामात त्याने आमच्यासाठी सलामीच्या भागीदारीची जबाबदारी उत्कृष्टपणे सांभाळली आहे.".पत्रकार परिषदेत कुमार संगकारा यांना आणखी एक प्रश्न विचारण्यात आला. सोशल मीडियावर एखाद्या खेळाडूवर, विशेषतः वैभवसारख्या किशोरवयीन खेळाडूवर होणाऱ्या नकारात्मक परिणामाबाबत राजस्थानचा सपोर्ट स्टाफ त्याला कसे सांभाळतो, असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला.यावर उत्तर देताना संगकारा म्हणाले की, "आमच्याकडे यासाठी एक चांगली योजना आहे. आम्ही त्याच्या मनात जास्त विचारांचा गोंधळ घालत नाही. तो आमच्या सर्व बैठकींना उपस्थित असतो, त्यामध्ये आपले योगदान देतो. बैठकीतील प्रत्येक गोष्ट तो लक्षपूर्वक ऐकतो आणि त्याचा अभ्यास करतो. तो चांगला सराव करतो, गोलंदाजांचा अभ्यास करतो आणि स्वतःचे व्हिडिओ पाहून तयारी करतो.".पुढे ते म्हणाले, "म्हणून आम्हाला त्याला फार काही सांगण्याची गरज पडत नाही. शांत मनाने आणि त्याच धैर्याने फलंदाजी करणे, हेच आम्हाला त्याच्याकडून पाहायचे आहे." आतापर्यंत खेळलेल्या या हंगामातील 16 सामन्यांमध्ये वैभव सूर्यवंशीने 776 धावा केल्या आहेत. सध्या ऑरेंज कॅपही त्याच्याकडे आहे. मात्र गुजरात टायटन्सचे शुभमन गिल (722) आणि साई सुदर्शन (710) यांना रविवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात राजस्थानच्या या युवा फलंदाजाला मागे टाकण्याची संधी अजूनही आहे.