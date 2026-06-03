सूर्याची सुट्टी! कर्णधारपद अन् संघातली जागाही जाणार, टी२०चा 'नवा बॉस' कोण?

भारताच्या टी२० संघाला वर्ल्ड चॅम्पियन बनवणाऱ्या कॅप्टन सूर्यकुमार यादवचं कर्णधार पद काढून घेण्यात आलं असून त्याला टी२० संघातूनही बाहेर बसवल्याची माहिती समोर येतेय. बुधवारी सायंकाळी बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्यानं इंडियन एक्सप्रेसनं याबाबतचं वृत्त दिलंय. संघ व्यवस्थापन आणि निवड समितीत यावर खल झाल्याचंही सांगण्यात येत आहे. Who Will Lead India’s T20 Team Next?.बीसीसीआय आता टी२० संघाच्या भविष्याच्या दृष्टीने नव्या कर्णधाराचा विचार करत आहे. संघ व्यवस्थापन आणि निवड समितीच्या चर्चेनंतर लवकरच नव्या कर्णधाराची घोषणा केली जाईल. बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने इंडियन एक्सप्रेसनं दिलेल्या वृत्तात म्हटलं की, निवड समिती आणि संघ व्यवस्थापनाने प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्याशी चर्चेनंतर टीम इंडियाला टी२०मध्ये नव्या कर्णधारासोबत पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला आहे..काव्या मारनच्या SRH ला बसणार मोठा धक्का! IPL 2027 साठी कर्णधार पॅट कमिन्स सोडणार साथ? स्वत:च म्हणाला....सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली वर्ल्ड कप जिंकला असला तरी त्याची वैयक्तिक कामगिरी आणि भविष्याचा विचार करता आता पुढे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. आता त्याचा संघनिवडीतही विचार केला जाणार नाही आणि याची माहिती लवकरच सूर्यकुमार यादवला दिली जाईल असंही बीसीसीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं..कर्णधार म्हणून सूर्यकुमार यादवने २०२४नंतर सलग टी२० मालिकांमध्ये विजय मिळवून दिला आहे. त्याच्या नेतृत्वाखाली संघ वर्ल्ड चॅम्पियन बनला. पण त्याची कामगिरीच त्याच्यासाठी अडचणीची ठरली. २०२१,२२ आणि २३ नंतर सूर्यकुमारची कामगिरी घसरत चालली आहे. २०२४ आणि २०२४मध्ये त्याने अनुक्रमे २६.८१ आणि १३.६२च्या सरासरीने धावा केल्यात..सूर्यकुमार यादवने २०२६मध्ये १४ टी२० सामन्यात ४४ च्या सरासरीने ४८४ धावा केल्या. पण सामना जिंकून देणारी खेळी साकारता आली नाही. त्यानं यात ४ अर्धशतके केली. शिवाय आयपीएल २०२६मध्येही चमक दाखवता आली नाही. १३ डावात फक्त एका अर्धशतकासह २७० धावा केल्या. यातही सरासरी २०.७६ इतकी होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.