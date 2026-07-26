Jantar Mantar: देशातल्या 'या' शहरांमध्ये आहे दिल्लीसारखं जंतर-मंतर! वाचा वेधशाळांचा रंजक इतिहास!

आज मोठं आंदोलन, उपोषण म्हटलं की दिल्लीतील 'जंतर-मंतर' हे नाव समोर येतं. अनेक दशकांपासून हे ठिकाण राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांचं साक्षीदार राहिलं आहे. पण, आंदोलनांचं केंद्र असण्यामागे जंतर-मंतरचा एक मोठा आणि रंजक वैज्ञानिक इतिहास दडलेला आहे, ज्याची अनेकांना माहिती नाही. तीनशे वर्षांपूर्वी जेव्हा घड्याळ, मोबाईल किंवा जीपीएस नव्हते, तेव्हा याच ठिकाणी सूर्य, चंद्र आणि ग्रह-ताऱ्यांच्या हालचालींचा अभ्यास केला जात होता.'जंतर-मंतर' म्हणजे नेमकं काय?'जंतर-मंतर' हा शब्द 'यंत्र' आणि 'मंत्र' (गणना किंवा मोजमाप) या संस्कृत शब्दांपासून बनला आहे. याचा अर्थ आकाशातील ग्रहांच्या हालचाली मोजणारी यंत्रं असा होतो. १८ व्या शतकात आमेर आणि जयपूरचे शासक महाराजा सवाई जयसिंह (दुसरे) यांनी या विशाल वेधशाळा उभारल्या. ते फक्त राजे नव्हते, तर गणित आणि खगोलशास्त्राचे मोठे अभ्यासक होते. त्यावेळी ग्रह-ताऱ्यांच्या स्थितीची गणितं मांडणाऱ्या तक्त्यांमध्ये चुका असायच्या. ही समस्या दूर करण्यासाठी त्यांनी धातूच्या छोट्या उपकरणांऐवजी दगड आणि चुन्यापासून प्रचंड आकाराची कायमस्वरूपी खगोलीय यंत्र तयार केली..देशात कोण-कोणत्या शहरांमध्ये आहेत जंतर-मंतर?राजा सवाई जयसिंह यांनी देशात एकूण पाच ठिकाणी जंतर-मंतर उभारले होते, त्यापैकी आज चार ठिकाणी भेट देता येते -दिल्ली जंतर-मंतर: १७२४ मध्ये बनवले गेलेले हे देशातील सर्वात जुने जंतर-मंतर आहे. येथे सम्राट यंत्र आणि जयप्रकाश यंत्रासारख्या उपकरणांच्या मदतीने वेळ आणि दिशा मोजली जात असे. आज हे आंदोलनांचं प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखले जाते.जयपूर जंतर-मंतर: १७३४ मध्ये बांधलेले हे जंतर-मंतर सर्वात मोठे आणि सुरक्षित आहे. येथे जगातील सर्वात मोठे दगडी सूर्यघड्याळ आहे, जे अचूक वेळ सांगते. याच्या वास्तुकलेमुळे २०१० मध्ये याला युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाचा दर्जा मिळाला..दिल्लीचं जंतर-मंतर 150 वर्षांपूर्वी कसं होतं? पाहा आश्चर्यचकित करणारे 10 ऐतिहासिक फोटो.उज्जैन जंतर-मंतर: प्राचीन काळापासून उज्जैन हे भारताच्या कालगणनेचे केंद्र मानले गेले आहे. देशाच्या मध्यभागी असल्याने १७२५ मध्ये येथे वेधशाळा उभारण्यात आली.वाराणसी जंतर-मंतर: १७३० च्या दशकात गंगा नदीच्या काठावर मानमंदिर परिसरात हे जंतर-मंतर बांधले गेले. आकाराने लहान असले तरी याची रचना अतिशय अनोखी आहे.मथुरा जंतर-मंतर: मथुरा येथेही जंतर-मंतर बांधले गेले होते, परंतु १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यापूर्वीच ते पूर्णपणे नष्ट झाले. आज याचे कोणतेही अवशेष उरलेले नाहीत..आधुनिक युगात जंतर-मंतरचे महत्त्व काय?आजच्या डिजिटल युगात वेळ पाहण्यासाठी आणि खगोलीय अभ्यास करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे या वेधशाळांचा प्रत्यक्ष वैज्ञानिक वापर बंद झाला असला, तरी त्यांचे ऐतिहासिक आणि शैक्षणिक महत्त्व आजही कायम आहे. आधुनिक दुर्बिणी आणि संगणक येण्याच्या शेकडो वर्षे आधी भारतात खगोलशास्त्र आणि वास्तुकलेच्या जोरावर किती अचूक संशोधन केले जात होते, याची साक्ष हे जंतर-मंतर देतात. भारतातील कोणत्याही जंतर-मंतरला सर्व भारतीय नागरिक, परदेशी पर्यटक, अभ्यासक आणि सामान्य जनता भेट देऊ शकतात. ठरवून दिलेल्या वेळेत, प्रवेश शुल्क भरून तुम्हीही जंतर मंतर पाहण्यासाठी जाऊ शकता..UP Tourism: गुप्तकालीन वास्तुकलेचा अनमोल ठेवा; देवगडच्या दशावतार मंदिराला मिळणार आधुनिक रूप, नक्की भेट द्या .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.