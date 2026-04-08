महाराष्ट्र बातम्या

कंत्राटदारांच्या बिलांना मंजुरीसाठी ७ टक्के कमिशनची मागणी, लाच घेताना शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अटक

Maharashtra board officers Bribery Case: शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांकडून लाच घेतल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी संबंधितांना अटक करण्यात आली आहे.
Maharashtra board officers Bribery Case

Maharashtra board officers Bribery Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्याची घटना मंगळवारी (ता. ७) घडली. विद्युत ठेकेदाराच्या प्रलंबित बिलांच्या मंजुरीसाठी या दोघांनी सात टक्के कमिशनची मागणी केली असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. त्यानुसार एसीबीने केलेल्या कारवाईत हे दोघे लाच घेताना सापडले.

Loading content, please wait...
