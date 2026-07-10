Police Housing: मुंबई पोलिसांच्या निवासाचा प्रश्न सुटणार! 74 भूखंडांवर नवे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणार; सरकारची मोठी घोषणा

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मुंबईतील पोलिसांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. पोलीस गृहनिर्माणच्या माध्यमातून ९ हजारांपेक्षा घरांचं काम सुरू आहे. ज्यामुळे ४० हजार पोलिसांची निवासस्थानं तयार केली जाणार आहेत. .मुंबई पोलिसांच्या घरकुल योजनेबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती देताना म्हटले की, मुंबईत तब्बल 40 हजार पोलिसांना शासकीय घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेने राज्य सरकार काम करत आहे. पोलिसांच्या निवासाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यात येत असून यामुळे हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे..BEST Bus Accident: अंधेरीत बेस्ट बसचा भीषण अपघात! भरधाव बसची १४ गाड्यांना धडक, अनेक जण जखमी .घरांचं काम सुरूपोलीस गृहनिर्माणच्या माध्यमातून ९ हजारांहून अधिक घरांचं काम सुरू आहे. ४४७ घरांच्या निविदा प्रसिद्ध, १४ हजार निवासस्थानं विविध टप्प्यावर आहेत. पोलिसांच्या मालकीच्या घराचा प्रश्न सातत्यानं मांडला जातो. पोलिसांना बीडीडी चाळीत घरांबाबत पुढच्या ७ दिवसात उच्चस्तरीय समिती नेमत आहोत. या समितीच्या माध्यमातून पोलिसांच्या घरांसाठी काय योजना करता येतील यासाठी प्रयत्न करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी म्हटले..तसेच २०२३ नंतर ६१ नव्या पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. मुंबईत सर्वात मोठं पोलीस दल आहे. त्यांच्या घरांचा प्रश्न आहेच पण असलेली घरं जी दिली आहेत ती लहान आहेत. जुनी घरं आहे. आपण एक प्रकल्प हातात घेतला असून अधिकारी अंमलदार यांच्यासाठी शासकीय घरं तयार करण्यासाठी पोलिसांचे भूखंड शोधून काढले. ७४ भूखंड सापडले आहेत. यावर ४० हजार पोलिसांची निवासस्थानं तयार करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर ९३ सुसज्ज पोलीस ठाणी मुंबईत बांधण्याचं प्रस्तावित आहे..Mumbai News: राज्यात पावसाचा हाहाकार! ६३ जणांचा मृत्यू, प्रत्येकी चार लाख रुपयांची मदत; गिरीश महाजन यांची घोषणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.