गुहागर तालुक्यात धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. जमिनीच्या व्यवहारातून निर्माण झालेल्या वादातून एका वृद्धाला मानसिक त्रास देत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे. या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी शिवसेनेच्या दोन बड्या नेत्यांसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गोणवली-कुंभारवाडी येथील यशवंत महादेव कुळे (६६) यांचा काही जणांसोबत जमिनीच्या व्यवहारावरून वाद सुरू होता. संबंधित सामाईक जमिनीच्या व्यवहारात आपल्या नावाचा समावेश करून देण्यासाठी वारंवार तगादा लावला जात होता. या दबावामुळे यशवंत कुळे मानसिक तणावाखाली असून त्यांनी गळफास घेत आत्महत्या केली, अशी तक्रार मृताचे पुत्र नरेश यशवंत कुळे यांनी केली आहे..Mumbai Indians च्या कोचने रचला इतिहास! किरॉन पोलार्डने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये भूकंप आणला... .दरम्यान, आत्महत्या करण्यापूर्वी यशवंत महादेव कुळे यांनी आरोपींकडून दिलेल्या धमकीबाबतची चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. ज्यामध्ये आरोपींनी त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे म्हटले आहे, असा दावा नरेश यशवंत कुळे यांनी केला आहे. ७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राहत्या घरी गळफास घेऊन यशवंत कुळे यांचा मृत्यू झाल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..या घटनेप्रकरणी गुहागर पोलीस ठाण्यात २१ नोव्हेंबर २०२६ रोजी भारतीय न्याय संहिता २०२३च्या कलम १०८ व ३(५) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य संतोष जैतापकर (रा. नरवण), शिंदे गटाचे गुहागर तालुका सचिव संतोष आग्रे (रा. तवसाळी), दीपक पालशेतकर (रा. पालशेत) आणि पराग कोळवणकर (रा. पडवे) यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.