FDA Action: महाराष्ट्रात दूध व्यवसायासाठी नवे नियम लागू; उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आणि कठोर कारवाई होणार, तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय

मुंबई : राज्यभरात अनेक ठिकाणी भेसळयुक्त पदार्थांची विक्री होत आहे. यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषद घेत दूध उत्पादकांसाठी नवे नियम लागू केले आहे. भेसळमुक्त दूध ग्राहकांना मिळावं यासाठी, नवी नियमावली जारी केली जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. .तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले की, भेसळमुक्त दूध ग्राहकांना मिळावं यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या अंतर्गत दूध उत्पादकांसाठी नवे नियम लागू केले जाणार आहेत. त्यानुसार, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आस्थापनांसाठी हे नियम लागू असणार आहेत. .Mumbai News: तापामुळे रुग्णालयात दाखल; सकाळी ठाकरे गटाच्या ३२ वर्षीय नेत्याचा संशयास्पद मृत्यू, तीन महिन्यांपूर्वीच लग्न झालं होतं .आइस्क्रीम, कुल्फी यावर सुद्धा काय वापरत आहेत ते स्पष्ट लिहलं पाहिजे. ब्रांच कोड, कोणते कन्डेन्स मिल्क किंवा इतर पदार्थ वापरले जात आहेत. त्याबाबत सविस्तर माहिती फूड पॅकेजवर नमूद केले पाहिजे. सील पॅक पदार्थांबाबत छेडछाड केलेले दिसल्यास विक्री किंवा खरेदी करू नये, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. भेसळयुक्त पदार्थाची विक्री करताना आढळल्यास किंवा जाहिरातींमधून ग्राहकांची दिशाभूल केल्यास, १० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे, असे तुकाराम मुंढे यांनी यावेळी म्हटले आहे..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा अलर्ट; शाळा आणि महाविद्यालये बंद राहणार? महत्त्वाची अपडेट समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.