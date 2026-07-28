महाराष्ट्र बातम्या

राज्यात सुरु होणार ५ नवीन न्यायालयं, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

Maharashtra Cabinet Decisions Today : कृषी, विधि व न्याय, महसूल, ग्रामविकास आणि नगर विकास विभागातील प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांचा फायदा राज्यातील विविध जिल्ह्यांना होणार आहे.
Maharashtra Cabinet Decisions Today

Maharashtra Cabinet Decisions Today

esakal

Shubham Banubakode
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत राज्याच्या विविध विभागांशी संबंधित अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कृषी, विधि व न्याय, महसूल, ग्रामविकास आणि नगर विकास विभागातील प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांचा फायदा राज्यातील विविध जिल्ह्यांना होणार आहे.

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