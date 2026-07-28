राज्यात सुरु होणार ५ नवीन न्यायालयं, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत राज्याच्या विविध विभागांशी संबंधित अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कृषी, विधि व न्याय, महसूल, ग्रामविकास आणि नगर विकास विभागातील प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयांचा फायदा राज्यातील विविध जिल्ह्यांना होणार आहे..मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे राज्यात नवीन न्यायालयांच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. मादक द्रव्ये आणि मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांसाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक पदांची निर्मितीही केली जाणार आहे..Maharashtra Cabinet: राज्याच्या विकासाला गती! १७७ तालुक्यांना ५ कोटींचा निधी; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठ्या निर्णयांची घोषणा .याशिवाय सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डुवाडी येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ अंतर्गत दाखल होणाऱ्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ या पाच जिल्ह्यांमध्ये अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत..कृषी क्षेत्रासाठीही मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महाअॅग्री-एआय धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अॅग्रिटेक नाविन्यता केंद्राच्या कार्यालयातील व्यवस्थापकीय संचालक पदाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत होणार आहे..ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे..दरम्यान, मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या अधिकृत समभाग भांडवलात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपनीचे भांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तसेच भरणा केलेले समभाग भांडवल २५ कोटींवरून २२५ कोटी रुपये करण्यात येणार आहे..Cabinet Decisions: कर्जमाफीच्या नियमांत शिथिलता, पालघर आणि बीडला मोठी भेट अन्...; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते ८ निर्णय घेतले?.महसूल विभागानेही महत्त्वाचा निर्णय घेत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८(७) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी दिली आहे. यानुसार गौण खनिजाच्या अवैध उत्खनन आणि वाहतुकीवर स्वामित्वधनाच्या दहापट दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.