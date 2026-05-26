School Bus Fare Increase : इंधन दरवाढीचा फटका ! राज्यातील शाळा आठवड्यातून फक्त ३ दिवस सुरु ठेवण्याची मागणी; सरकार काय निर्णय घेणार?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे राज्यातील शाळा बस मालकांवर मोठे आर्थिक संकट ओढावले आहे. पुढील महिन्यात शाळा सुरू होणार असताना, बस सेवा चालवणे आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने स्कूल बस संघटनांनी सरकारकडे तातडीने लक्ष वेधले आहे. .स्कूल अँड कंपनी बस ओनर्स असोसिएशनने एकाच सत्रात शाळा सुरू ठेवण्याची किंवा आठवड्यातून तीन दिवस शाळा भरवून दोन दिवस ऑनलाइन वर्ग घेण्याची मागणी केली आहे. संघटनेने सरकारला १ जूनपर्यंत याबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करण्याची विनंती केली आहे. तसेच, इंधन दरवाढीमुळे बस सेवेचे भाडे वाढवण्याचे संकेतही दिले आहेत. .इंधन दरवाढीचे थेट परिणामगेल्या दहा दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात चार वेळा वाढ झाली आहे. सोमवारी झालेल्या वाढीनंतर पेट्रोल २.६१ रुपये आणि डिझेल २.१७ रुपये महाग झाले. गेल्या १० दिवसांत पेट्रोलमध्ये एकूण ७ रुपये ३८ पैशांची आणि डिझेलमध्ये ७ रुपये ९ पैशांची वाढ झाली आहे..नागपूर स्कूल बस व स्कूल व्हॅन संघटनेने यामुळे १० ते १५ टक्के भाडे वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या अंतरानुसार १००० रुपये भाडे देणाऱ्या पालकांना १२०० रुपये, तर २००० रुपये भाडे देणाऱ्यांना २४०० रुपये भरावे लागणार आहेत. यामुळे पालकांवर महागाईचा अतिरिक्त भार पडणार आहे..संघटनेची नेमकी मागणी काय? स्कूलबस मालक संघटनेने राज्य सरकारकडे तातडीने अनुदान किंवा सवलत देण्याची मागणी केली आहे. परिवहन विभागाकडे नवीन भाडे दर निश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले असल्याने, प्रस्तावित भाडेवाढ मान्य होईल की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पालक, शाळा व्यवस्थापन आणि बस मालक या तिघांनाही याचा परिणाम होणार असल्याने राज्य सरकार लवकरात लवकर यावर तोडगा काढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..शाळा सुरू होण्याची तारीख बदलण्याची शक्यतादुसरीकडे, विदर्भात प्रचंड उष्णता कायम असल्याने शाळा सुरू होण्याच्या तारखेबाबत बदल होण्याची शक्यता आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, १० जूननंतरही उष्णतेची लाट कायम राहिली तर १५ जूनऐवजी शाळा २६ जून पासून सुरू करण्याचा विचार सरकार करत आहे.