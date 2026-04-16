विधान परिषदेच्या १७ जागांवर लवकरच निवडणूक, तर ९ सदस्यांचा कार्यकाळ संपणार; कुणाला किती जागा मिळणार?

Maharashtra council elections: राज्यातील ९ विधानपरिषदेच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपणार आहे. तर आधीपासून रिक्त असलेल्या १७ जागांसह एकूण २८ जागांसाठी लवकरच निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुन्हा एकदा राज्यात निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. विधानपरिषदेच्या २८ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. सध्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित असल्या तरी विधानपरिषदेच्या जागांसाठी अडसर येणार नसल्याचं आता स्पष्ट झालंय. .विधानपरिषदेच्या ९ सदस्यांचा कार्यकाळ १३ मे रोजी संपणार आहे. तर राज्यातील १७ जागा अडीच वर्षापासून रिक्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्यानं या जागांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडणुकीसंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अहवाल पाठवला जाणार आहे..राज्यात सोलापूर, अहिल्यानगर, ठाणे, जळगाव, सांगली-सातारा, नांदेड, यवतमाळ, पुणे, भंडारा-गोंदिया, रायगड-सिंधुदुर्ग, नाशिक, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, धाराशिव-लातूर-बीड, परभणी-हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर-जालना, नागपूर याठिकाणी निवडणूक होण्याची शक्यता आहे..विधानसभेत असलेल्या संख्याबळानुसार विधानपरिषदेच्या रिक्त होणाऱ्या ९ जागांपैकी भाजपला ५, शिवसेनेला २, राष्ट्रवादीला एक आणि महाविकास आघाडीला एक जागा मिळण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादीकडे अतिरिक्त १३ मतं असल्यानं महायुती आणखी एक उमेदवार देऊ शकते. असे झाल्यास विधानपरिषदेची निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता कमी आहे.