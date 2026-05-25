Mumbai Goa Highway: 'मुंबई-गोवा'वर कोंडी; मे महिना संपत आला पण कामं अपूर्णच

पाली : शनिवारी आणि रविवारी मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया सध्या प्रवासी, पर्यटक आणि कोकणवासियांकडून व्यक्त होत आहे. शनिवारी आणि रविवारदरम्यान महामार्गावर वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने इंदापूर आणि माणगाव परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे..रविवारी (ता. २४) या दोन्ही शहरांमध्ये तब्बल दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे प्रवाशांना तासनतास खोळंबा सहन करावा लागला. बेशिस्त वाहनचालकांमुळे या कोंडीत आणखी भर पडत असल्याचे चित्र दिसून आले..Maharashtra: वाहनधारकांच्या मासिक खर्चात वाढ ; इंधन दरवाढीचा फटका; नऊ दिवसांमध्ये पाच रुपयांची वाढ .पळस्पे ते इंदापूर यादरम्यान सुरू असलेली रखडलेली कामे आणि अरुंद रस्ते हे वाहतूक कोंडीमागचे मुख्य कारण ठरत आहेत. इंदापूर आणि माणगाव बायपासचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने महामार्गावरील संपूर्ण वाहतूक या शहरांच्या मुख्य बाजारपेठेतूनच सुरू आहे. वीकेंडला पर्यटक आणि कोकणवासियांची गर्दी वाढल्यानंतर या दोन्ही शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी गंभीर स्वरूप धारण करत आहे..पळस्पे ते इंदापूर या ८४ किलोमीटरच्या टप्प्यात नागोठणे आणि कोलाड येथील पुलांची कामेही अद्याप अपूर्ण आहेत. अनेक ठिकाणी केवळ एकाच बाजूची लेन सुरू असल्याने वाहनांचा वेग मंदावतो. त्यातच रस्त्यांची खराब अवस्था असल्याने प्रवाशांचा प्रवास अधिक त्रासदायक बनत आहे..Pune Adhik Maas Darshan Yatra : अधिक मासनिमित्त ST ची भाविकांना पर्वणी; पुणे विभागाकडून गणपतीपुळेसह तुळजापूर-गाणगापूर विशेष पॅकेज टूर सेवा सुरू.कारणे काय ?महामार्गावरील वाहतूक शहरांच्या मुख्य बाजारपेठेतून.पुलांची कामे अद्याप अपूर्ण.बेशिस्त वाहनचालकांमुळे कोंडीत भर..पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण होण्याची गरजमे महिना संपत आला असून, प्रशासनाने दिलेली मुदतही जवळ आली आहे. पावसाळ्यापूर्वी बायपास आणि पुलांची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण झाली नाहीत, तर आगामी पावसाळ्यात मुंबई-गोवा महामार्गावरील प्रवास अधिक धोकादायक आणि त्रासदायक ठरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..बेशिस्त वाहनचालकांमुळे परिस्थितीइंदापूर आणि माणगाव शहरात तसेच शहराबाहेरील महामार्ग अनेक ठिकाणी अत्यंत अरुंद आहे. अशा ठिकाणी अनेक वाहनचालक वाहतुकीचे नियम न पाळता चुकीच्या लेनमधून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनांना मार्ग मिळत नाही आणि दोन्ही बाजूंनी वाहतूक ठप्प होते. शहरांतर्गत वाहतूक पोलिस तैनात असले तरी शहराबाहेरील भागात नियंत्रण नसल्याने बेशिस्त वाहनचालकांचा त्रास वाढत आहे. परिणामी, आधीच असलेल्या वाहतूक कोंडीत आणखी भर पडत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.