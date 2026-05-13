नाशिकमधून नीटचा पेपर फुटला, अहिल्यानगरच्या आणखी एकाला अटक; पुणे कनेक्शन आलं समोर

नीट युजी २०२६ परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द करण्यात आली. या पेपर फुटी प्रकरणी नाशिकमधील एका बीएएमएसच्या विद्यार्थ्याला अटक मंगळवारी करण्यात आलीय. त्यानंतर आता आणखी एका आरोपीला पुण्यातून अटक केलीय.दोन्ही आरोपींना सीबीआयच्या ताब्यात देण्यात आलं आहे. दुसरा आरोपी अहिल्यानगरचा असल्याची माहिती समोर आली आहे..नाशिकमधून शुभम खैरनार याला अटक केलीय. त्याला नाशिकच्या इंदिरानगर इथं पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. तर अहिल्यानगरचा धनंजय लोखंडे याला पुण्यातून ताब्यात घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. शुभम खैरनार याने परीक्षेच्या आदल्या दिवशी २ मे रोजी १० लाखांना नीटची प्रश्नपत्रिका खरेदी केली. त्याची विक्री १५ लाखांना केली होती..Neet Paperleak Case नाशिक पोलिसांनी सुतावरून गाठला स्वर्ग, तासाभरात शुभम ताब्यात; नीट पेपरफुटी प्रकरणी कशी केली कारवाई? .नीटची प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका ज्या पाकिटातून आली तेच पाकिट शुभम खैरनार यानं दिल्ली आणि हरियाणाला पाठवले होते. तीच प्रश्नपत्रिका उत्तरपत्रिकेसह इन्स्टाग्रामवर व्हायरल झाली होती. पेपरफुटीतील संशयितांचा गट परीक्षेच्या एक महिना आधीपासून सक्रीय होता. ते नाशिकमध्ये भेटले होते आणि त्यांच्याकडे प्रश्नपत्रिकेची एक प्रत होती..नाशिकमधून हरियाणातील गुरुग्रामला ती प्रश्नपत्रिका पाठवली गेली. त्याचे पाच संच तयार केले आणि त्या प्रत्येक संचाच्या दहा प्रती करण्यात आल्या होत्या. त्या प्रती वेगवेगळ्या राज्यात पाठवल्या गेल्या होत्या. या प्रश्नपत्रिकांची विक्री २० हजार ते २ लाखांपर्यंत केली होती. तर काही ठिकाणी ५ लाखही घेतले गेले होते असा दावा केला जातोय. .संशयिताचे पुणे कनेक्शननीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणातील संशयिताचा शोध घेण्यासाठी पुणे पोलिसांनी तीन पथके तयार केली आहेत. या प्रकरणातील संशयितांचा शोध घेतला जात आहे. नाशिकच्या शुभम खैरनार याच्याशी संशयित तरुणाचा संबंध असल्याचा संशय पोलिसांना आहे. संबंधित तरुण अहिल्यानगरचा असून त्याने पुण्यातील अनेकांना विविध महाविद्यालयात प्रवेश करून दिल्याचा संशय आहे. संबंधित तरुण हा महाविद्यालयात प्रवेश करून देणारा एजंट म्हणून वावरात असल्याचं सांगण्यात येतंय.