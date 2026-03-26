LPG Crisis: देशहितासाठी त्याग! ६ महिने सिलेंडरला पूर्ण ‘नकार’; महाराष्ट्रातील गावांचा मोठा निर्णय, LPG वापर बंद राहणार

आखाती देशांमधील वाढता तणाव आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर होणारा परिणाम भारतातही जाणवत आहे. एलपीजीच्या संकटासोबतच आता पेट्रोल आणि डिझेलसाठीही चढाओढ सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये गॅस एजन्सी आणि पेट्रोल पंपांवर प्रचंड गर्दी जमली आहे. लोकांना कसेबसे पेट्रोल आणि डिझेल मिळत आहे. पण एलपीजी गॅस उपलब्ध नाही. या परिस्थितीत, महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील तीन गावांनी एक अनोखा निर्णय घेतला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, धुळे जिल्ह्यातील बारीपाडा, मोहगाव आणि चावडीपाडा या गावांनी सहा महिन्यांसाठी एलपीजी गॅसचा वापर पूर्णपणे थांबवण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी तिन्ही गावांमध्ये एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये सरपंच, उपसरपंच, विविध संघटनांचे अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. 'राष्ट्रहित सर्वोपरि' या भावनेने इंधनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला..पुणेकरांनो, इंधन तुटवडा नाही, गर्दी करू नका! पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचं आवाहन; राज्य सरकारनेही खरेदीबाबत दिले मोठे अपडेट.शहरांमध्ये पर्यायी इंधनाचे पर्याय मर्यादित आहेत, असे गावकऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे, हे स्थित्यंतर गावांमधूनच सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. पुढील सहा महिन्यांत, ही गावे एलपीजी गॅसऐवजी लाकूड, शेण आणि पारंपरिक चुली वापरून पारंपरिक पद्धतींकडे परततील. आरोग्य आणि पर्यावरणाचा विचार करून, धूरविरहित चुली आणि पर्यावरणपूरक इंधनांच्या वापरावर विशेष भर दिला जाईल..Pimpri Chinchwad News: 'भामा आसखेड'बाबत दिरंगाई नको; पिंपरी महापालिका आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी!.महिलांना कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी गावांमध्ये योग्य नियोजन सुरू आहे. याशिवाय, काही ठिकाणी सामुदायिक स्वयंपाक केंद्रे स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर विचार सुरू आहे. आपल्या भावना व्यक्त करताना गावकरी म्हणाले, "देशासाठी हा छोटासा त्याग करण्याची हीच योग्य वेळ आहे." संभाव्य जागतिक इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, धुळे जिल्ह्यातील या तीन गावांचा हा उपक्रम केवळ जिल्ह्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यासाठी प्रेरणादायी मानला जात आहे.