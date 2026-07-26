महाराष्ट्र बातम्या

FDA Action: तुकाराम मुंढेचा कारवाईचा धडाका! दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांचा साठा जप्त, १५ हून अधिक उत्पादनांवर बंदी

Tukaram Mundhe Action: एफडीएने दिशाभूल करणाऱ्या सौंदर्य प्रसाधनांवर मोठी कारवाई केली आहे. १५ हून अधिक उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
FDA Action On Cosmetic Products

FDA Action On Cosmetic Products

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून प्रतिबंधित अन्नपदार्थ पान मसाला, गुटखा विक्री, वितरण, वाहतूक विरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे. राज्यभरात अमली पदार्थ विक्रीसह सौंदर्य प्रसाधनांवरही कारवाईचा धडाका सुरु केला आहे. नुकतेच एफडीएने १५ हून अधिक सौंदर्य प्रसाधनांच्या उत्पादनावर मोठी कारवाई केली आहे.

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