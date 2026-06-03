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IMD Monsoon Rain Alert : उकाड्यापासून मिळणार सुटका! पुढील 24 तासांत 'या' राज्यांत धडकणार मान्सून; महाराष्ट्रातही पावसाचा अंदाज

Monsoon Likely to Enter Kerala Within 24 Hours : हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार पुढील 24 तासांत मान्सून केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतात पावसाचा जोर वाढणार आहे.
IMD monsoon arrival in Kerala 2026

IMD monsoon arrival in Kerala 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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IMD Monsoon Rain Alert : देशभरात मान्सूनपूर्व पावसाच्या सरी कोसळण्यास सुरुवात झाली असून, उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना आता दिलासा मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील 24 तासांत नैऋत्य मोसमी पाऊस (मान्सून) केरळमध्ये दाखल होण्याची शक्यता आहे.

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