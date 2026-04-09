Beed Tehsildar Death : लातूर-अंबाजोगाई महामार्गावर भीषण अपघात; केजचे तहसीलदार जागीच ठार, महसूल विभागात शोककळा

बीड : बीड जिल्ह्यात पुन्हा एकदा भीषण अपघाताची घटना घडली असून लातूर-अंबाजोगाई महामार्गावरील नेहरूनगर कॉर्नरजवळ झालेल्या कार अपघातात केज तालुक्याचे तहसीलदार राकेश गिड्डे यांचा जागीच मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळे (Beed Tehsildar Accident News) महसूल प्रशासनासह संपूर्ण जिल्ह्यावर शोककळा पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळच्या सुमारास राकेश गिड्डे हे स्वतःच्या कारने प्रवास करत होते. दरम्यान, रेणापूर फाट्याजवळ त्यांच्या वाहनाचा ताबा सुटून कार उलटली. अपघाताची तीव्रता इतकी होती की, गिड्डे यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..प्राथमिक अंदाजानुसार, वाहनाचा वेग अधिक असल्याने चालकाचे नियंत्रण सुटल्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे. अपघाताच्या वेळी गिड्डे हे कारमध्ये एकटेच होते, अशी माहिती समोर आली आहे..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमार्टमसाठी रेणापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आला..तरुण आणि कार्यक्षम अधिकारी म्हणून ओळख असलेल्या राकेश गिड्डे यांच्या आकस्मिक निधनामुळे केज तालुक्यासह संपूर्ण महसूल विभागात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. या अपघाताचा पुढील तपास पोलीस करत आहेत.